***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2022 12:39
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033533
BIST
13:112.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 5,11
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
13:1116,4216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0414
|Açılış
|: 16,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
13:1117,6317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0340
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5800
13:11977,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 977,35
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler13:09
|MRGYO
|1,54
|20.090.509
|% 10,00
|
|SILVR
|14,13
|6.692.982
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.492.802
|% 9,93
|
|MZHLD
|73,20
|15.001.221
|% 9,91
|
|AKSA
|60,50
|233.825.965
|% 8,81
|
|KZBGY
|70,20
|22.779.661
|% -9,36
|
|AVGYO
|3,10
|19.523.921
|% -7,46
|
|AKFGY
|2,32
|171.458.857
|% -6,07
|
|ROYAL
|3,00
|91.335
|% -3,85
|
|MNDRS
|3,27
|7.935.423
|% -3,54
|
|THYAO
|48,88
|3.832.890.357
|% -1,29
|
|TUPRS
|273,00
|1.281.313.738
|% 5,41
|
|SASA
|35,38
|1.253.466.423
|% 3,51
|
|SISE
|20,28
|894.707.513
|% -1,80
|
|KRDMD
|14,71
|729.920.484
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,71
|510.328.602
|% 0,74
|
|ODAS
|2,72
|291.109.189
|% 0,74
|
|ALBRK
|1,30
|106.901.519
|% 2,36
|
|AKFGY
|2,32
|171.458.857
|% -6,07
|
|HALKB
|5,80
|306.470.346
|% 0,69
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4091
|16,4236
|% 0,26
|
|Euro
|17,6093
|17,6272
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,6340
|20,7375
|% -0,14
|
|Frank
|17,0463
|17,1490
|% 0,04
|
|Riyal
|4,3658
|4,3877
|% 0,29
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-4,56
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.596
|1,00
|
|Tam
|6.466
|6.629
|0,96
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|0,47
|
|Çeyrek
|1.567
|1.603
|0,24
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,04
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,15
|