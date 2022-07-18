***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.07.2022 10:07
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045678
BIST
10:452.427
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 44,13
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.433
En Düşük
2.402
10:4517,4968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0969
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5870
|
17,4968
En Düşük
17,2771
10:4517,7750
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2236
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7000
|
17,7750
En Düşük
17,4486
10:45965,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,08
|Açılış
|: 965,95
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,17
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler10:45
|ASUZU
|189,60
|87.863.668
|% 7,42
|
|BAGFS
|16,34
|25.609.049
|% 6,80
|
|CEMTS
|26,56
|21.010.345
|% 4,57
|
|KERVT
|6,62
|21.533.497
|% 3,92
|
|KRDMD
|10,63
|219.958.624
|% 3,81
|
|DAGHL
|22,70
|2.902.835
|% -4,38
|
|PINSU
|6,04
|8.379.922
|% -3,21
|
|DOBUR
|45,30
|2.673.164
|% -2,79
|
|ISGYO
|15,43
|19.550.279
|% -2,16
|
|KAPLM
|47,26
|2.570.157
|% -1,83
|
|THYAO
|48,74
|845.781.049
|% 1,67
|
|EREGL
|26,80
|532.174.410
|% 3,24
|
|TUPRS
|238,60
|312.413.661
|% 4,74
|
|SASA
|40,96
|277.342.794
|% 3,28
|
|KRDMD
|10,63
|219.958.624
|% 3,81
|
|EKGYO
|2,97
|230.414.004
|% 0,68
|
|ODAS
|3,34
|177.746.425
|% 2,45
|
|TSKB
|2,16
|79.932.456
|% 3,35
|
|YKBNK
|4,28
|150.667.994
|% 2,39
|
|KRDMD
|10,63
|219.958.624
|% 3,81
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4795
|17,4968
|% 0,56
|
|Euro
|17,7437
|17,7750
|% 1,27
|
|Sterlin
|20,7961
|20,9004
|% 1,04
|
|Frank
|17,8485
|17,9561
|% 0,51
|
|Riyal
|4,6394
|4,6627
|% 0,43
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|10,52
|
|Altın Gr.
|965
|965
|8,94
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.568
|6.685
|-19,00
|
|Yarım
|3.200
|3.258
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.629
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|0,15
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,74
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Seans Raporu
10:45
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