***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.08.2022 13:32
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUSE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057750
BIST
15:503.109
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 46,32
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.120
En Düşük
3.070
15:5018,1323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0671
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
15:5018,0015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0228
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
15:501.012,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,75
|Açılış
|: 1.012,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler15:48
|BEYAZ
|13,42
|57.109.582
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|14.639.623
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|COSMO
|36,12
|3.013.491
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,15
|93.622.664
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|DOBUR
|46,82
|701.752
|% -5,76
|
|BRKO
|1,88
|1.095.080
|% -5,53
|
|ULUSE
|146,30
|20.048.661
|% -5,25
|
|THYAO
|67,40
|3.682.138.085
|% -0,52
|
|YKBNK
|6,10
|3.635.293.520
|% 5,35
|
|AKBNK
|11,28
|3.630.369.989
|% 4,83
|
|ASELS
|26,16
|2.494.128.084
|% 1,40
|
|SISE
|25,60
|2.439.905.065
|% 0,87
|
|YKBNK
|6,10
|3.635.293.520
|% 5,35
|
|EKGYO
|3,95
|2.056.117.627
|% 1,80
|
|AKBNK
|11,28
|3.630.369.989
|% 4,83
|
|ALBRK
|2,23
|515.515.319
|% 6,70
|
|ISCTR
|8,16
|1.822.746.203
|% 9,38
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1236
|18,1336
|% 0,38
|
|Euro
|17,9828
|17,9944
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,2606
|21,3672
|% 0,42
|
|Frank
|18,6325
|18,7447
|% -0,05
|
|Riyal
|4,8125
|4,8366
|% 0,44
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|0,82
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,30
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-23,00
|
|Tam
|6.795
|6.849
|-33,00
|
|Yarım
|3.311
|3.348
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.674
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,90
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,41
|97,41
|0,93
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
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16:03AEFES
Yüzde 5.69 oranında artışla 41.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 822, 990 adet işlem
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16:02ISFIN
Yüzde 6.31 oranında artışla 7.58 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 253, 187 adet işlem
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16:01ALBRK
Yüzde 6.70 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 135, 238 adet işlem
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16:00XU100
Endeks 3, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 48, 791.00 milyon TL de
-
15:59BEYAZ
Yüzde 10.00 oranında artışla 13.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 234, 315 adet işlem