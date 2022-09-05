***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.09.2022 10:03
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUSE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060048
BIST
11:183.285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 62,13
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.294
En Düşük
3.248
11:1818,2271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
11:1818,0887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0302
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
11:181.003,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,70
|Açılış
|: 1.003,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,22
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler11:18
|ICBCT
|7,93
|31.641.759
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|1.829.935
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|57.445.804
|% 9,92
|
|ZRGYO
|3,72
|41.103.945
|% 9,09
|
|SMRTG
|44,32
|142.543.410
|% 8,95
|
|MTRKS
|42,78
|46.507.746
|% -9,97
|
|MIPAZ
|7,60
|21.001.829
|% -6,98
|
|ULUSE
|133,40
|25.410.285
|% -6,32
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|THYAO
|73,35
|2.874.577.530
|% 2,16
|
|YKBNK
|8,03
|2.416.139.787
|% 2,82
|
|AKBNK
|13,38
|1.966.025.638
|% 2,69
|
|EKGYO
|4,24
|1.638.181.833
|% 4,69
|
|GARAN
|24,58
|1.340.267.253
|% 0,82
|
|EKGYO
|4,24
|1.638.181.833
|% 4,69
|
|YKBNK
|8,03
|2.416.139.787
|% 2,82
|
|AKBNK
|13,38
|1.966.025.638
|% 2,69
|
|ISCTR
|9,10
|1.217.187.592
|% 2,94
|
|HALKB
|9,69
|1.072.821.981
|% 7,91
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2213
|18,2271
|% 0,15
|
|Euro
|18,0769
|18,0887
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,8740
|20,9787
|% -0,08
|
|Frank
|18,4680
|18,5792
|% -0,07
|
|Riyal
|4,8355
|4,8597
|% 0,18
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,03
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,10
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.757
|6.814
|49,00
|
|Yarım
|3.292
|3.331
|24,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.665
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|95,07
|95,07
|2,05
|
Seans Raporu
11:18
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11:30NTGAZ
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11:28VKGYO
Yüzde 8.16 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 511, 551 adet işlem