***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.09.2022 10:21
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUSE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060054
BIST
12:123.308
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 85,51
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.309
En Düşük
3.248
12:1218,2297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
12:1218,0858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0331
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
12:121.002,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 1.002,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,46
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler12:12
|ICBCT
|7,93
|32.265.216
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|35.914.367
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.044.975
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|58.537.360
|% 9,92
|
|HLGYO
|3,71
|201.833.538
|% 9,76
|
|MTRKS
|42,78
|47.467.472
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,35
|9.715.729
|% -8,16
|
|ULUSE
|134,00
|38.025.454
|% -5,90
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|THYAO
|73,25
|3.471.415.590
|% 2,02
|
|YKBNK
|8,09
|3.257.697.164
|% 3,59
|
|EKGYO
|4,38
|2.801.534.613
|% 8,15
|
|AKBNK
|13,47
|2.622.839.934
|% 3,38
|
|KRDMD
|12,70
|2.261.808.515
|% 8,45
|
|EKGYO
|4,38
|2.801.534.613
|% 8,15
|
|YKBNK
|8,09
|3.257.697.164
|% 3,59
|
|AKBNK
|13,47
|2.622.839.934
|% 3,38
|
|KRDMD
|12,70
|2.261.808.515
|% 8,45
|
|ISCTR
|9,27
|1.684.484.281
|% 4,86
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2211
|18,2297
|% 0,16
|
|Euro
|18,0758
|18,0858
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,8947
|20,9995
|% 0,02
|
|Frank
|18,4592
|18,5704
|% -0,12
|
|Riyal
|4,8343
|4,8586
|% 0,16
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,67
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,64
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.754
|6.808
|43,00
|
|Yarım
|3.291
|3.328
|21,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,15
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,05
|
|B. Petrol
|95,58
|95,58
|2,56
|