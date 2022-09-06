***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 10:05
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060348
BIST
10:223.413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 54,42
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.418
En Düşük
3.382
10:2218,2342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2342
En Düşük
18,1962
10:2218,2057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1124
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2057
En Düşük
18,0825
10:221.004,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.004,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler10:21
|ICBCT
|8,72
|19.689.695
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|ZRGYO
|4,09
|27.810.969
|% 9,07
|
|HALKB
|10,56
|280.682.970
|% 6,99
|
|KRDMA
|10,64
|56.027.369
|% 6,51
|
|MTRKS
|38,52
|7.073.505
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,41
|6.936.998
|% -7,29
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|AYCES
|63,80
|475.363
|% -5,34
|
|HKTM
|24,42
|7.921.092
|% -4,98
|
|EREGL
|32,58
|1.308.562.726
|% 5,16
|
|YKBNK
|8,19
|1.229.057.331
|% 0,99
|
|KRDMD
|13,69
|896.299.863
|% 6,29
|
|THYAO
|74,90
|795.624.784
|% -0,33
|
|EKGYO
|4,42
|700.240.081
|% 0,91
|
|EKGYO
|4,42
|700.240.081
|% 0,91
|
|YKBNK
|8,19
|1.229.057.331
|% 0,99
|
|KRDMD
|13,69
|896.299.863
|% 6,29
|
|ISCTR
|10,02
|474.900.398
|% 3,94
|
|AKBNK
|14,63
|675.550.965
|% 3,10
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2205
|18,2306
|% 0,08
|
|Euro
|18,1858
|18,1978
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,0698
|21,1755
|% 0,68
|
|Frank
|18,5094
|18,6209
|% -0,07
|
|Riyal
|4,8347
|4,8590
|% 0,06
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|5,64
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|6,24
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.787
|6.849
|37,00
|
|Yarım
|3.307
|3.349
|18,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,39
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,13
|
|B. Petrol
|95,52
|95,52
|-0,22
|