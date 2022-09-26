***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.09.2022 10:06
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065101
BIST
12:073.253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -28,86
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.253
12:0718,4551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0411
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
12:0717,9211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0775
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
12:07976,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,43
|Açılış
|: 976,49
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler12:05
|GRNYO
|4,62
|4.210.137
|% 10,00
|
|VESTL
|39,32
|883.754.504
|% 9,96
|
|ALKIM
|31,42
|125.102.138
|% 9,94
|
|ULKER
|23,94
|128.193.293
|% 9,92
|
|TEKTU
|2,16
|62.526.424
|% 9,64
|
|PINSU
|5,85
|23.332.725
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|183.453.727
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|730.733
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|235.205.322
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,28
|310.603.432
|% -9,88
|
|SASA
|63,95
|1.343.809.263
|% 3,31
|
|THYAO
|69,55
|1.305.274.977
|% -1,83
|
|VESTL
|39,32
|883.754.504
|% 9,96
|
|HEKTS
|52,45
|832.748.950
|% 3,66
|
|ASELS
|30,46
|725.896.259
|% 1,20
|
|SKBNK
|2,28
|310.603.432
|% -9,88
|
|EKGYO
|3,93
|375.490.787
|% -1,01
|
|ZOREN
|4,79
|403.392.229
|% 7,16
|
|TSKB
|2,62
|235.205.322
|% -9,97
|
|YKBNK
|6,68
|516.517.388
|% -3,75
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4454
|18,4555
|% 0,23
|
|Euro
|17,8948
|17,9216
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,7882
|19,8874
|% -0,70
|
|Frank
|18,6410
|18,7533
|% -0,20
|
|Riyal
|4,8940
|4,9185
|% 0,30
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|2,13
|
|Altın Gr.
|977
|977
|3,78
|
|Cumhuriyet
|6.619
|6.719
|-16,00
|
|Tam
|6.667
|6.734
|-28,00
|
|Yarım
|3.241
|3.292
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.643
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|-0,31
|
Seans Raporu
12:05
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12:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, YKBNK, HALKB
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, HEKTS, TTKOM
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12:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 43 kaybederek (% -0.70 ) 2, 888
-
12:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TEKTU, ALKIM, GRNYO, ULKER, VESTL
-
12:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PINSU, TSKB, ISGYO, SKBNK, ULUFA