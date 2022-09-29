***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:17
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUSE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066034
BIST
17:093.117
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -81,62
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.116
17:0918,5424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:0918,1023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0825
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:09985,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,69
|Açılış
|: 985,83
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:07
|BFREN
|1.390,40
|22.292.966
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.994
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|440.081.980
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|216.502.123
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|17.858.136
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.509.736
|% -9,83
|
|BAGFS
|23,60
|141.516.007
|% -8,17
|
|THYAO
|68,20
|3.356.635.989
|% -1,09
|
|ASELS
|30,08
|2.927.206.902
|% 4,66
|
|YKBNK
|7,05
|1.896.916.398
|% -0,14
|
|HEKTS
|55,00
|1.837.630.846
|% -7,56
|
|GARAN
|19,06
|1.628.445.006
|% -0,99
|
|SKBNK
|1,88
|900.546.894
|% 1,08
|
|TSKB
|2,46
|919.451.738
|% 5,13
|
|EKGYO
|3,83
|1.180.358.795
|% -1,03
|
|YKBNK
|7,05
|1.896.916.398
|% -0,14
|
|ZOREN
|3,24
|871.760.509
|% -6,09
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5289
|18,5391
|% 0,11
|
|Euro
|18,0894
|18,1058
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,3201
|20,4221
|% 1,16
|
|Frank
|18,8334
|18,9469
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9183
|4,9429
|% 0,43
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-12,91
|
|Altın Gr.
|985
|986
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|6.582
|6.682
|-50,00
|
|Tam
|6.618
|6.694
|-87,00
|
|Yarım
|3.220
|3.272
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.637
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,55
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,11
|
|B. Petrol
|87,56
|87,56
|-0,49
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, VESTL, GUBRF
-
17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 08 kaybederek (% -1.83 ) 2, 786
-
17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, BFREN, UZERB, UFUK
-
17:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, ALARK, ULUFA, KMPUR
-
17:22
EKIZ, PENTA, KONYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında