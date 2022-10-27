***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2022 10:10
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074559
BIST
12:573.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -41,68
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
12:5718,6106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
12:5718,7179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0525
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,6721
12:57994,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,58
|Açılış
|: 994,84
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler12:57
|EKIZ
|14,30
|272.458
|% 10,00
|
|DOBUR
|55,05
|16.871.275
|% 9,99
|
|MTRYO
|2,76
|2.909.771
|% 9,96
|
|VERUS
|81,70
|60.858.992
|% 9,96
|
|SUMAS
|112,90
|690.730
|% 9,93
|
|AGYO
|6,78
|5.431.743
|% -9,96
|
|VKING
|10,26
|3.293.876
|% -8,23
|
|OZRDN
|14,84
|27.597.131
|% -5,78
|
|ISGYO
|8,07
|427.199.537
|% -4,95
|
|DOGUB
|9,79
|23.460.218
|% -4,86
|
|THYAO
|99,10
|4.786.669.466
|% 0,30
|
|AKBNK
|15,31
|1.935.497.657
|% -2,98
|
|SISE
|33,50
|1.591.599.108
|% -1,47
|
|PETKM
|13,74
|1.404.998.839
|% 2,77
|
|EREGL
|30,08
|1.375.866.407
|% -2,34
|
|EKGYO
|4,49
|992.185.664
|% -1,75
|
|TSKB
|3,09
|602.485.719
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,11
|303.422.575
|% 1,44
|
|AKBNK
|15,31
|1.935.497.657
|% -2,98
|
|ISCTR
|9,49
|1.016.350.161
|% -2,47
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6075
|18,6106
|% 0,01
|
|Euro
|18,6989
|18,7179
|% -0,28
|
|Sterlin
|21,4463
|21,5539
|% -0,55
|
|Frank
|18,7323
|18,8451
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9352
|4,9599
|% 0,06
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,40
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|-23,00
|
|Tam
|6.688
|6.746
|-22,00
|
|Yarım
|3.259
|3.298
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.649
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,15
|
|B. Petrol
|93,65
|93,65
|-0,14
|