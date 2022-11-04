***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.11.2022 10:04
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUSE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076722
BIST
11:024.160
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 54,52
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.161
En Düşük
4.131
11:0218,6301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
11:0218,2252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0475
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,2880
En Düşük
18,1324
11:02985,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,71
|Açılış
|: 985,12
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
988,44
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler11:02
|MIATK
|83,15
|45.648.404
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|3.177.212
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.034.621
|% 9,96
|
|GSDHO
|6,75
|125.742.916
|% 9,76
|
|ERCB
|102,00
|42.184.758
|% 8,80
|
|VKING
|11,91
|549.766
|% -9,98
|
|NETAS
|33,08
|37.781.112
|% -5,43
|
|SMRTG
|80,35
|11.493.264
|% -4,35
|
|KUVVA
|38,00
|39.140
|% -3,80
|
|AVTUR
|3,04
|618.446
|% -3,18
|
|EREGL
|32,02
|2.642.175.655
|% 5,75
|
|THYAO
|102,90
|1.747.553.019
|% 1,08
|
|TUPRS
|421,10
|1.278.366.369
|% 3,34
|
|SASA
|142,80
|1.080.441.809
|% 5,08
|
|KRDMD
|12,53
|1.015.505.412
|% 3,47
|
|EKGYO
|4,61
|680.676.520
|% 1,77
|
|EREGL
|32,02
|2.642.175.655
|% 5,75
|
|KRDMD
|12,53
|1.015.505.412
|% 3,47
|
|ODAS
|9,01
|519.823.421
|% 4,04
|
|ISCTR
|8,71
|378.752.356
|% 0,11
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6115
|18,6301
|% 0,08
|
|Euro
|18,2117
|18,2252
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,7956
|20,8999
|% 0,43
|
|Frank
|18,3376
|18,4481
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9394
|4,9642
|% 0,04
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|18,93
|
|Altın Gr.
|984
|984
|8,81
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.609
|6.672
|38,00
|
|Yarım
|3.220
|3.264
|20,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.632
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,14
|
|B. Petrol
|96,33
|96,33
|1,66
|
Seans Raporu
11:02
daha fazla
-
11:17GSDDE
Yüzde 6.06 oranında artışla 6.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 336, 966 adet işlem
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11:15SMART
Yüzde 6.04 oranında artışla 8.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 801, 539 adet işlem
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11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 57 artarak (% 1.34 ) 4, 501
-
11:14XU100
Endeks 4, 156 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 20, 191.00 milyon TL de
-
11:14KMPUR
Yüzde 4.23 oranında artışla 94.80 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 291 adet işlem