***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 10:37
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093025
BIST
13:225.621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,47
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
13:2218,7468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
13:2219,9306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1645
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
13:221.121,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 15,36
|Açılış
|: 1.121,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler13:20
|QNBFL
|130,90
|1.115.530
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|12.181.724
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|69.834.192
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|31.093.149
|% 9,94
|
|KONYA
|4.161,60
|331.829.101
|% 9,59
|
|ULUSE
|225,00
|54.592.599
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|7.998.195
|% -9,97
|
|DIRIT
|5,71
|661.096
|% -9,94
|
|MARTI
|6,08
|3.463.162
|% -9,93
|
|SUMAS
|106,80
|93.707
|% -7,21
|
|EKGYO
|9,52
|5.156.718.387
|% 1,06
|
|EREGL
|42,66
|4.946.850.035
|% 0,99
|
|THYAO
|147,30
|4.032.994.134
|% -0,07
|
|ASELS
|66,65
|3.559.998.629
|% -3,55
|
|ENKAI
|35,42
|2.843.718.439
|% 1,08
|
|EKGYO
|9,52
|5.156.718.387
|% 1,06
|
|KRDMD
|19,17
|2.813.507.005
|% 1,91
|
|YKBNK
|11,85
|1.690.262.911
|% 1,02
|
|PETKM
|20,22
|2.511.772.451
|% -1,27
|
|ISCTR
|12,97
|1.574.628.129
|% 2,37
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7394
|18,7458
|% 0,13
|
|Euro
|19,9158
|19,9285
|% 0,82
|
|Sterlin
|22,5358
|22,6488
|% 0,87
|
|Frank
|20,1352
|20,2565
|% 1,10
|
|Riyal
|4,9701
|4,9950
|% 0,15
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|20,21
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|15,01
|
|Cumhuriyet
|7.527
|7.641
|57,00
|
|Tam
|7.563
|7.621
|46,00
|
|Yarım
|3.663
|3.725
|22,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.863
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|14,69
|14,71
|0,28
|
|B. Petrol
|80,10
|80,10
|-2,00
|