***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2023 10:46
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120862
BIST
14:305.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 22,45
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.398
14:3018,9159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 19,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9533
En Düşük
18,8123
14:3020,1610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0115
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3097
En Düşük
20,0406
14:301.120,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,18
|Açılış
|: 1.120,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler14:28
|BLCYT
|14,85
|34.896.792
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,46
|63.478.626
|% 9,99
|
|GRSEL
|15,63
|9.245.176
|% 9,99
|
|MNDRS
|8,81
|15.661.502
|% 9,99
|
|MARKA
|6,06
|16.195.899
|% 9,98
|
|ULUSE
|219,50
|625.019.971
|% -9,41
|
|NATEN
|155,00
|180.059.053
|% -8,23
|
|RYSAS
|26,30
|19.416.115
|% -6,47
|
|AFYON
|11,13
|242.016.555
|% -5,03
|
|NIBAS
|18,49
|71.215.155
|% -4,98
|
|EREGL
|44,44
|4.423.844.857
|% 0,09
|
|ASTOR
|47,98
|4.001.950.426
|% 8,26
|
|ISCTR
|13,21
|3.736.506.602
|% 1,93
|
|THYAO
|141,60
|3.595.676.154
|% -0,56
|
|YKBNK
|10,78
|3.504.284.055
|% 0,37
|
|YKBNK
|10,78
|3.504.284.055
|% 0,37
|
|ISCTR
|13,21
|3.736.506.602
|% 1,93
|
|SKBNK
|2,64
|483.853.201
|% 3,13
|
|AKBNK
|18,88
|3.379.713.624
|% 0,69
|
|EKGYO
|8,26
|1.142.177.828
|% -1,08
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9100
|18,9183
|% 0,12
|
|Euro
|20,1606
|20,1650
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,6510
|22,7646
|% 0,03
|
|Frank
|20,1980
|20,3196
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0239
|5,0491
|% 0,08
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-4,26
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|7.566
|7.680
|-35,00
|
|Tam
|7.606
|7.657
|-22,00
|
|Yarım
|3.716
|3.747
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.873
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,98
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,77
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,82
|85,82
|-0,36
|
Seans Raporu
14:28
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