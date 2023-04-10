***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.04.2023 10:00
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUSE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134531
BIST
10:344.998
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 73,85
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.003
En Düşük
4.956
10:3419,2895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0527
|Açılış
|: 19,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6550
|
19,2895
En Düşük
19,2200
10:3421,0559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0630
|Açılış
|: 21,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3900
|
21,0559
En Düşük
20,9377
10:341.236,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,30
|Açılış
|: 1.236,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler10:34
|GESAN
|81,75
|572.318.102
|% 9,95
|
|GRNYO
|4,88
|11.796.149
|% 9,91
|
|GOZDE
|15,98
|34.608.050
|% 7,25
|
|KLKIM
|58,75
|30.639.180
|% 6,43
|
|IHLGM
|1,03
|54.990.837
|% 6,19
|
|ONCSM
|105,60
|63.878.809
|% -9,20
|
|DERHL
|5,37
|11.594.187
|% -6,28
|
|DGGYO
|31,70
|8.016.041
|% -5,71
|
|KRGYO
|17,68
|5.771.845
|% -4,95
|
|ULUSE
|143,20
|19.866.300
|% -4,41
|
|KOZAL
|22,46
|1.139.464.161
|% 3,98
|
|THYAO
|129,00
|724.835.777
|% 1,26
|
|ASTOR
|58,45
|672.683.984
|% 3,09
|
|GESAN
|81,75
|572.318.102
|% 9,95
|
|EKGYO
|6,78
|452.728.237
|% 1,35
|
|EKGYO
|6,78
|452.728.237
|% 1,35
|
|IHLGM
|1,03
|54.990.837
|% 6,19
|
|KOZAL
|22,46
|1.139.464.161
|% 3,98
|
|IHLAS
|0,83
|33.731.035
|% 3,75
|
|SKBNK
|2,52
|82.264.079
|% 3,56
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2600
|19,2895
|% 0,27
|
|Euro
|21,0124
|21,0559
|% 0,30
|
|Sterlin
|23,8544
|23,9741
|% 0,18
|
|Frank
|21,1868
|21,3144
|% 0,09
|
|Riyal
|5,1204
|5,1461
|% 0,15
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.997
|-10,61
|
|Altın Gr.
|1.237
|1.237
|-5,45
|
|Cumhuriyet
|8.497
|8.625
|7,00
|
|Tam
|8.505
|8.574
|11,00
|
|Yarım
|4.154
|4.196
|6,00
|
|Çeyrek
|2.077
|2.098
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,35
|15,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|-0,26
|
Seans Raporu
10:34
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