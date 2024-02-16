***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2024 10:56
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250004
BIST
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14:169.266
En Düşük
|Değişim
|: 0,25%
|| 23,42
|Açılış
|: 9.274
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.216
En Yüksek
9.306
14:1630,8275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1022
|Açılış
|: 30,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8400
|
30,8281
En Düşük
30,2546
14:1633,2233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0053
|Açılış
|: 33,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1500
|
33,3835
En Düşük
32,7468
14:161.988,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 9,18
|Açılış
|: 1.988,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.989,49
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler13:35
|AKSUE
|14,13
|25.801.116
|% 106,58
|
|LUKSK
|98,75
|57.968.228
|% 9,97
|
|ALKA
|34,46
|89.069.244
|% 9,96
|
|DOBUR
|89,40
|66.893.163
|% 9,96
|
|EDATA
|26,54
|156.169.978
|% 9,94
|
|ERSU
|32,76
|7.435.726
|% -10,00
|
|YONGA
|60,20
|2.722.293
|% -9,95
|
|ISBTR
|560.000,00
|1.175.000
|% -9,09
|
|EYGYO
|11,34
|153.490.944
|% -7,05
|
|CRDFA
|7,22
|113.350.200
|% -6,36
|
|EREGL
|49,16
|8.203.777.617
|% 4,42
|
|SASA
|45,40
|5.687.518.405
|% 2,81
|
|THYAO
|283,00
|4.182.877.255
|% -0,35
|
|ASELS
|58,90
|3.416.416.827
|% 5,46
|
|KRDMD
|29,70
|3.116.880.315
|% 0,20
|
|EKGYO
|10,73
|1.901.819.457
|% 2,88
|
|EREGL
|49,16
|8.203.777.617
|% 4,42
|
|ZOREN
|5,27
|701.166.129
|% -0,38
|
|SASA
|45,40
|5.687.518.405
|% 2,81
|
|KRDMD
|29,70
|3.116.880.315
|% 0,20
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8160
|30,8231
|% 0,32
|
|Euro
|33,1832
|33,2030
|% -0,05
|
|Sterlin
|38,6698
|38,8637
|% 0,22
|
|Frank
|34,8338
|35,0436
|% 0,17
|
|Riyal
|8,1933
|8,2344
|% 0,26
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,03
|% 0,66
|
|Platin
|891,73
|893,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|943,87
|946,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,01
|82,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.007,12
|2.007,40
|% 0,66
|