***ULUSE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUSE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayırİlgili Şirketler ULUSEAçıklamalar Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Cahit Başaran adına Vekaleten Av. Mustafa Özkan Özdoğan tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089470BIST