***ULUSE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2022 16:38
***ULUSE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULUSE
Açıklamalar Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Cahit Başaran adına Vekaleten Av. Mustafa Özkan Özdoğan tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089470
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
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|| 7,56
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En Düşük
5.371
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18,6140
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En Düşük
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|TERA
|12,10
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|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
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|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
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|UZERB
|189,00
|1.247.380
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|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
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|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
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|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
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|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
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|
|KRDMD
|18,32
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|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
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|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
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|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
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|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
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|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,6695
|18,6878
|% 0,14
|
|Euro
|19,8073
|19,8473
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,4075
|22,5198
|% 0,06
|
|Frank
|19,9206
|20,0406
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9532
|4,9781
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,66
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|3,05
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.282
|7.349
|31,00
|
|Yarım
|3.526
|3.595
|17,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.798
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,22
|0,08
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|B. Petrol
|84,18
|84,18
|3,20
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