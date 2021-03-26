***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.03.2021 11:42
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulumuz tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun olarak Şirket'imizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili mevzuatta yer alan diğer bağımsız denetim faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920807
BIST
11:451.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,01
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.393
11:457,9791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0396
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0216
En Düşük
7,9153
11:459,4211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0655
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4627
En Düşük
9,3140
11:45444,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,69
|Açılış
|: 444,11
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,64
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler11:45
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|10.154.445
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|SELGD
|5,14
|758.757
|% 9,83
|
|RTALB
|22,86
|140.422.713
|% 8,96
|
|AVOD
|9,49
|263.990.518
|% -9,96
|
|SEKUR
|33,54
|2.753.924
|% -5,47
|
|IEYHO
|1,68
|44.988.826
|% -5,08
|
|BSOKE
|3,68
|62.549.364
|% -3,92
|
|PAMEL
|30,56
|845.709
|% -3,54
|
|GARAN
|7,11
|845.537.391
|% 1,72
|
|SISE
|7,41
|438.378.436
|% 2,63
|
|VESTL
|37,24
|352.291.674
|% 0,38
|
|BJKAS
|6,78
|341.495.157
|% 7,62
|
|KRDMD
|6,57
|298.221.956
|% 1,70
|
|GARAN
|7,11
|845.537.391
|% 1,72
|
|GSRAY
|3,69
|236.835.962
|% 3,36
|
|SKBNK
|1,23
|78.886.368
|% 1,65
|
|YKBNK
|2,21
|133.220.300
|% 2,31
|
|SISE
|7,41
|438.378.436
|% 2,63
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9710
|7,9791
|% 0,50
|
|Euro
|9,4062
|9,4211
|% 0,70
|
|Sterlin
|10,9803
|11,0353
|% 1,08
|
|Frank
|8,4692
|8,5202
|% 0,77
|
|Riyal
|2,1250
|2,1357
|% 0,75
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|0,76
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,23
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,22
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,08
|
|B. Petrol
|63,30
|63,30
|1,35
|
Seans Raporu
11:45
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11:55FENER
Yüzde 6.27 oranında artışla 26.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 374, 962 adet işlem
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11:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 25 artarak (% 0.52 ) 1, 210
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11:52
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