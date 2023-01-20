***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2022 - 27.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi27/12/2022Tescil Tarihi19.01.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su19.01.2023 - 10751Açıklamalar27.12.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin karar, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.01.2023 tarihinde tescil edilerek19.01.2023 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103532BIST