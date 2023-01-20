***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.01.2023 18:35
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2022 - 27.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27/12/2022
Tescil Tarihi
19.01.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
19.01.2023 - 10751
Açıklamalar
27.12.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin karar, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.01.2023 tarihinde tescil edilerek19.01.2023 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103532
BIST
18:055.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 67,97
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
18:0518,8013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
18:0520,3808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0363
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
18:051.164,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,90
|Açılış
|: 1.163,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.161,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|110,20
|337.747.945
|% 9,98
|
|EYGYO
|20,06
|461.429.566
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|37.390.979
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|27.353.485
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|4.332.905
|% 9,96
|
|ATSYH
|103,80
|4.031.984
|% -6,15
|
|ZOREN
|5,79
|801.066.530
|% -5,85
|
|KUVVA
|45,00
|3.284.235
|% -5,26
|
|ELITE
|41,62
|123.747.023
|% -5,24
|
|SANEL
|18,90
|20.937.209
|% -4,98
|
|THYAO
|152,90
|8.788.356.982
|% -1,10
|
|EREGL
|41,00
|7.379.312.050
|% 1,59
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 6,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,63
|4.459.212.079
|% 2,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 4,85
|
|SKBNK
|2,96
|936.702.143
|% 3,86
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 6,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7970
|18,8019
|% 0,07
|
|Euro
|20,3605
|20,3765
|% 0,16
|
|Sterlin
|23,1939
|23,3103
|% -0,06
|
|Frank
|20,3290
|20,4514
|% -0,55
|
|Riyal
|4,9930
|5,0181
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-8,51
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.166
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|7.843
|7.962
|37,00
|
|Tam
|7.896
|7.962
|-26,00
|
|Yarım
|3.856
|3.896
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.928
|1.948
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,46
|0,02
|
|B. Petrol
|86,50
|86,50
|0,34
|