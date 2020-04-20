***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
20.04.2020 23:42
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ilişkin faaliyet raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839414
BIST
18:0598.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 766,06
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
18:056,9454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9455
En Düşük
6,9352
18:057,5402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5478
En Düşük
7,5305
18:05378,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 3,64
|Açılış
|: 378,71
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
380,60
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,33
|389.241
|% 10,00
|
|CASA
|13,75
|153.218
|% 10,00
|
|BALAT
|2,42
|263.765
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.857.669
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|81.399.329
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|7.446.795
|% -9,98
|
|ITTFH
|2,73
|182.132.149
|% -9,90
|
|SANFM
|6,74
|13.224.438
|% -9,89
|
|SODSN
|20,00
|204.125
|% -9,28
|
|UZERB
|2,61
|284.495
|% -8,42
|
|GARAN
|8,39
|853.628.264
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|729.061.821
|% 1,03
|
|THYAO
|10,64
|688.471.512
|% 1,14
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|MGROS
|29,76
|438.867.436
|% 2,06
|
|ODAS
|1,61
|359.149.208
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,09
|212.583.656
|% 3,81
|
|KRDMD
|2,27
|324.724.339
|% 6,57
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|YKBNK
|2,01
|266.814.407
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6095
|8,6526
|% -0,34
|
|Frank
|7,1454
|7,1885
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8454
|1,8546
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|-3,72
|
|Altın Gr.
|379
|379
|3,46
|
|Cumhuriyet
|2.428
|2.487
|-36,60
|
|Tam
|2.499
|2.563
|-33,90
|
|Yarım
|1.214
|1.245
|-18,30
|
|Çeyrek
|609
|623
|-9,10
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,24
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|25,59
|25,59
|-0,37
|