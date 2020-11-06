***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -181.594 -1.451.468 24.651.166 71.739.395 125.891.735 302.233.855 -220.280 302.013.575Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler125.891.735 -125.891.735Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-255.604 1.379.662 0 71.935.046 73.059.104 -43.770 73.015.334Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-277.427 -277.427 277.427 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-423.813 -423.813 -87.973 -511.786Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -437.198 -495.619 24.651.166 197.353.703 71.935.046 374.591.719 -74.596 374.517.123Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -571.722 -2.798.189 24.651.166 197.353.703 90.441.957 390.661.536 -44.270 390.617.266Transferler90.441.957 -90.441.957Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)194.957 2.808.582 0 23.052.353 26.055.892 -437.596 25.618.296Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -376.765 10.393 24.651.166 287.795.660 23.052.353 416.717.428 -481.866 416.235.562Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.276.708 61.747.014Dönem Karı (Zararı)22.649.906 71.899.600Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)22.649.906 71.899.600Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler37.487.931 6.531.561Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.674.202 4.242.380Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.135.229 1.922.564Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 632.998 152.053Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4 3.502.231 1.770.511Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.581.864 1.796.672Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.870.821 1.646.124Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-288.957 150.548Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20.735.001 -11.272.853Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.697.349 -11.338.981Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24.432.350 66.128Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.168.816 352.727Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler964.644 -2.098.582Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler964.644 -2.098.582Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-3.092.395 17.798.242Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler320.570 -6.209.589İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-70.827.687 -3.684.240Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.638.301 3.594.625Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-30.426.068 -9.732.573Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-59.816.483 -38.948.164Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)679.334 1.832.717Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.235.921 40.401.463Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-767.854 -1.906.486Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.995.631 -2.391.929Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.901.395 3.466.107Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.689.850 74.746.921Alınan Faiz3.697.349 11.338.981Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -481.006 -593.826Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.803.201 -23.745.062YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.042.664 21.668.392Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 21.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 8.617.527Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-31.042.664 -7.949.135FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.582.679 -483.056Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.375.414 3.690.354Kredilerden Nakit Girişleri4.375.414 3.690.354Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.588.569 -3.769.879Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.588.569 -3.769.879Ödenen Faiz-24.349.836 -66.128Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.019.688 -337.403YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-70.902.051 82.932.350NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15 -70.902.051 82.932.350DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15 156.892.556 85.388.600DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15 85.990.505 168.320.950Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri15 85.990.505 156.892.556Ticari Alacaklar4 175.822.546 174.171.275İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22.000.793 2.176.844İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar153.821.753 171.994.431Diğer Alacaklar13.129.728 2.527.609İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.129.728 2.527.609Türev Araçlar0 20.963Stoklar5 147.696.514 88.513.029Peşin Ödenmiş Giderler9.680.562 9.656.430Diğer Dönen Varlıklar45.969.560 18.614.841ARA TOPLAM478.289.415 450.396.703TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR478.289.415 450.396.703DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 85.485.853 59.585.789Kullanım Hakkı Varlıkları5.046.285 1.607.370Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 60.154Peşin Ödenmiş Giderler2.561.050 3.264.518Ertelenmiş Vergi Varlığı9.685.337 5.088.511Diğer Duran Varlıklar487 487TOPLAM DURAN VARLIKLAR102.779.012 69.606.829TOPLAM VARLIKLAR581.068.427 520.003.532KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.682.406 1.378.957İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.682.406 1.378.957Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.682.406 1.357.158Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 21.799Ticari Borçlar4 125.919.909 87.912.411İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 7.018.350 6.891.560İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar118.901.559 81.020.851Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.815.642 6.583.496Diğer Borçlar0 10.395.350İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 0 10.395.350Türev Araçlar2.989.517 2.024.873Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.543.127 5.641.732Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 2.255.879Kısa Vadeli Karşılıklar7.363.613 1.525.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 3.139.439 1.276.955Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar4.224.174 248.387Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.474.682 4.177.541ARA TOPLAM153.788.896 121.895.581TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER153.788.896 121.895.581UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.562.925 256.540İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.562.925 256.540Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.562.925 256.540Ticari Borçlar2.448.901 2.574.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.448.901 2.574.000Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 5.032.143 4.660.145TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.043.969 7.490.685TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER164.832.865 129.386.266ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar416.717.428 390.661.536Ödenmiş Sermaye10 80.000.000 80.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 1.584.621 1.584.621Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-376.765 -571.722Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-376.765 -571.722Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-376.765 -571.722Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.393 -2.798.189Yabancı Para Çevrim Farkları10.393 -2.798.189Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 24.651.166 24.651.166Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları287.795.660 197.353.703Net Dönem Karı veya Zararı23.052.353 90.441.957Kontrol Gücü Olmayan Paylar-481.866 -44.270TOPLAM ÖZKAYNAKLAR416.235.562 390.617.266TOPLAM KAYNAKLAR581.068.427 520.003.532Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 406.493.463 311.706.028 168.597.536 128.714.074Satışların Maliyeti11 -342.065.886 -221.365.747 -143.520.671 -87.580.470TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)64.427.577 90.340.281 25.076.865 41.133.604BRÜT KAR (ZARAR)64.427.577 90.340.281 25.076.865 41.133.604Genel Yönetim Giderleri12 -41.101.619 -14.490.469 -14.443.235 -3.683.252Pazarlama Giderleri12 -9.491.625 -9.558.128 -3.131.703 -2.902.959Araştırma ve Geliştirme Giderleri12 -503.990 -3.762.837 1.693.922 -1.143.094Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler54.500.069 55.544.483 25.199.897 11.676.236Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-29.556.670 -34.333.147 -12.341.684 -13.749.837ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.273.742 83.740.183 22.054.062 31.330.698Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.368.084 6.218.464 1.677.480 679.787FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)43.641.826 89.958.647 23.731.542 32.010.485Finansman Giderleri-24.084.315 -260.805 -13.672.613 1.050.259SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.557.511 89.697.842 10.058.929 33.060.744Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.092.395 -17.798.242 2.246.783 -7.434.395Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.553.170 -19.662.991 -215.209 -7.303.327Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.645.565 1.864.749 2.461.992 -131.068SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.649.906 71.899.600 12.305.712 25.626.349DÖNEM KARI (ZARARI)22.649.906 71.899.600 12.305.712 25.626.349Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-402.447 -35.446 -239.328 1.440Ana Ortaklık Payları23.052.353 71.935.046 12.545.040 25.624.909Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar194.957 -255.604 -388.046 44.210Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)243.696 -327.697 -485.057 56.679Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-48.739 72.093 97.011 -12.469Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-48.739 72.093 97.011 -12.469Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.773.433 1.371.338 -643.405 -2.772.742Yabancı Para Çevrim Farkları2.773.433 1.371.338 -643.405 -2.772.742DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.968.390 1.115.734 -1.031.451 -2.728.532TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.618.296 73.015.334 11.274.261 22.897.817Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-437.596 -43.770 -305.798 -1.566Ana Ortaklık Payları26.055.892 73.059.104 11.580.059 22.899.383http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886935BIST