***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2020 20:19
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -181.594 -1.451.468 24.651.166 71.739.395 125.891.735 302.233.855 -220.280 302.013.575
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
125.891.735 -125.891.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-255.604 1.379.662 0 71.935.046 73.059.104 -43.770 73.015.334
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-277.427 -277.427 277.427 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-423.813 -423.813 -87.973 -511.786
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -437.198 -495.619 24.651.166 197.353.703 71.935.046 374.591.719 -74.596 374.517.123
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -571.722 -2.798.189 24.651.166 197.353.703 90.441.957 390.661.536 -44.270 390.617.266
Transferler
90.441.957 -90.441.957
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
194.957 2.808.582 0 23.052.353 26.055.892 -437.596 25.618.296
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -376.765 10.393 24.651.166 287.795.660 23.052.353 416.717.428 -481.866 416.235.562
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.276.708 61.747.014
Dönem Karı (Zararı)
22.649.906 71.899.600
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.649.906 71.899.600
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.487.931 6.531.561
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.674.202 4.242.380
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.135.229 1.922.564
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 632.998 152.053
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4 3.502.231 1.770.511
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.581.864 1.796.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.870.821 1.646.124
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-288.957 150.548
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.735.001 -11.272.853
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.697.349 -11.338.981
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24.432.350 66.128
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.168.816 352.727
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
964.644 -2.098.582
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
964.644 -2.098.582
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.092.395 17.798.242
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
320.570 -6.209.589
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-70.827.687 -3.684.240
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.638.301 3.594.625
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.426.068 -9.732.573
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-59.816.483 -38.948.164
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
679.334 1.832.717
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.235.921 40.401.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-767.854 -1.906.486
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.995.631 -2.391.929
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.901.395 3.466.107
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.689.850 74.746.921
Alınan Faiz
3.697.349 11.338.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -481.006 -593.826
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.803.201 -23.745.062
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.042.664 21.668.392
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 21.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.617.527
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.042.664 -7.949.135
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.582.679 -483.056
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.375.414 3.690.354
Kredilerden Nakit Girişleri
4.375.414 3.690.354
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.588.569 -3.769.879
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.588.569 -3.769.879
Ödenen Faiz
-24.349.836 -66.128
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.019.688 -337.403
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-70.902.051 82.932.350
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15 -70.902.051 82.932.350
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 156.892.556 85.388.600
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 85.990.505 168.320.950
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
15 85.990.505 156.892.556
Ticari Alacaklar
4 175.822.546 174.171.275
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.000.793 2.176.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
153.821.753 171.994.431
Diğer Alacaklar
13.129.728 2.527.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.129.728 2.527.609
Türev Araçlar
0 20.963
Stoklar
5 147.696.514 88.513.029
Peşin Ödenmiş Giderler
9.680.562 9.656.430
Diğer Dönen Varlıklar
45.969.560 18.614.841
ARA TOPLAM
478.289.415 450.396.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
478.289.415 450.396.703
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
6 85.485.853 59.585.789
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.046.285 1.607.370
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 60.154
Peşin Ödenmiş Giderler
2.561.050 3.264.518
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9.685.337 5.088.511
Diğer Duran Varlıklar
487 487
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
102.779.012 69.606.829
TOPLAM VARLIKLAR
581.068.427 520.003.532
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.682.406 1.378.957
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.682.406 1.378.957
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.682.406 1.357.158
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 21.799
Ticari Borçlar
4 125.919.909 87.912.411
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 7.018.350 6.891.560
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
118.901.559 81.020.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.815.642 6.583.496
Diğer Borçlar
0 10.395.350
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 10.395.350
Türev Araçlar
2.989.517 2.024.873
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.543.127 5.641.732
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 2.255.879
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.363.613 1.525.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 3.139.439 1.276.955
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
4.224.174 248.387
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.474.682 4.177.541
ARA TOPLAM
153.788.896 121.895.581
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.788.896 121.895.581
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.562.925 256.540
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.562.925 256.540
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.562.925 256.540
Ticari Borçlar
2.448.901 2.574.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.448.901 2.574.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 5.032.143 4.660.145
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.043.969 7.490.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
164.832.865 129.386.266
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
416.717.428 390.661.536
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 1.584.621 1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-376.765 -571.722
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-376.765 -571.722
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-376.765 -571.722
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.393 -2.798.189
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.393 -2.798.189
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 24.651.166 24.651.166
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
287.795.660 197.353.703
Net Dönem Karı veya Zararı
23.052.353 90.441.957
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-481.866 -44.270
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
416.235.562 390.617.266
TOPLAM KAYNAKLAR
581.068.427 520.003.532
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 406.493.463 311.706.028 168.597.536 128.714.074
Satışların Maliyeti
11 -342.065.886 -221.365.747 -143.520.671 -87.580.470
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
64.427.577 90.340.281 25.076.865 41.133.604
BRÜT KAR (ZARAR)
64.427.577 90.340.281 25.076.865 41.133.604
Genel Yönetim Giderleri
12 -41.101.619 -14.490.469 -14.443.235 -3.683.252
Pazarlama Giderleri
12 -9.491.625 -9.558.128 -3.131.703 -2.902.959
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -503.990 -3.762.837 1.693.922 -1.143.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
54.500.069 55.544.483 25.199.897 11.676.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-29.556.670 -34.333.147 -12.341.684 -13.749.837
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.273.742 83.740.183 22.054.062 31.330.698
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.368.084 6.218.464 1.677.480 679.787
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.641.826 89.958.647 23.731.542 32.010.485
Finansman Giderleri
-24.084.315 -260.805 -13.672.613 1.050.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.557.511 89.697.842 10.058.929 33.060.744
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.092.395 -17.798.242 2.246.783 -7.434.395
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.553.170 -19.662.991 -215.209 -7.303.327
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.645.565 1.864.749 2.461.992 -131.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.649.906 71.899.600 12.305.712 25.626.349
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.649.906 71.899.600 12.305.712 25.626.349
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-402.447 -35.446 -239.328 1.440
Ana Ortaklık Payları
23.052.353 71.935.046 12.545.040 25.624.909
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
194.957 -255.604 -388.046 44.210
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
243.696 -327.697 -485.057 56.679
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-48.739 72.093 97.011 -12.469
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-48.739 72.093 97.011 -12.469
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.773.433 1.371.338 -643.405 -2.772.742
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.773.433 1.371.338 -643.405 -2.772.742
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.968.390 1.115.734 -1.031.451 -2.728.532
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.618.296 73.015.334 11.274.261 22.897.817
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-437.596 -43.770 -305.798 -1.566
Ana Ortaklık Payları
26.055.892 73.059.104 11.580.059 22.899.383
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886935
BIST