***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -657.385 -199.105 24.651.166 287.795.660 7.518.343 400.693.300 -186.086 400.507.214Transferler7.518.343 -7.518.343Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-224.583 -3.672.679 -10.843.636 -14.740.898 -88.098 -14.828.996Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -881.968 -3.871.784 24.651.166 295.314.003 -10.843.636 385.952.402 -274.184 385.678.218Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -133.540 -9.794.297 24.651.166 295.314.003 -74.445.335 317.176.618 -333.185 316.843.433Transferler-74.445.335 74.445.335Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.445.124 -6.355.730 0 34.730.752 24.929.898 -103.060 24.826.838Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -3.578.664 -16.150.027 24.651.166 220.868.668 34.730.752 342.106.516 -436.245 341.670.271Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-141.311.856 -4.615.933Dönem Karı (Zararı)34.625.115 -10.895.043Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler40.465.161 18.593.511Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.116.412 6.364.370Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler21.255.425 15.141.372Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 12.627.121 12.066.486Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 8.628.304 3.074.886Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.409.262 -5.680.902Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 5.108.402 2.126.558Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.300.860 -7.807.460Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.075.900 94.828Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-422.520 -322.513Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8.498.420 417.341Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-6.616.454 21.485Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6.408.901 36.241Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6.408.901 36.241Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-17.769.807 2.616.117Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler585.522 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-209.359.825 -12.791.624Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-128.838.681 29.205.439Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-58.025.165 -38.620.216Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-91.717.312 -91.151.839Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-629.902 -6.619.129Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler73.204.858 75.918.766Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9.346.223 489.119Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.759.942 3.170.807Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.060.096 14.815.429Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-134.269.549 -5.093.156Ödenen Faiz-6.994.487 -594.425Alınan Faiz422.520 1.445.409Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -470.340 -373.761YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-20.608.478 -19.285.519Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 46.502Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri46.502Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.608.478 -19.332.021Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -20.608.478 -18.446.059Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-885.962FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI164.893.457 -493.811Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri217.069.863 95.028Kredilerden Nakit Girişleri217.069.863 95.028Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-54.499.999 -83.279Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-54.499.999 -83.279Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları2.323.593 -505.560YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.973.123 -24.395.263NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.973.123 -24.395.263DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.679.892 104.357.535DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ38.653.015 79.962.272Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri15 38.653.015 35.679.892Ticari Alacaklar521.889.656 405.678.096İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 249.942.748 62.405.800İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 271.946.908 343.272.296Diğer Alacaklar12.184.325 8.779.380İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.184.325 8.779.380Türev Araçlar0 4.217.089Stoklar451.832.942 368.743.934Peşin Ödenmiş Giderler15.544.905 14.915.003Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar63.150 43.617Diğer Dönen Varlıklar175.062.506 137.152.215ARA TOPLAM1.215.230.499 975.209.226TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.215.230.499 975.209.226DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 146.816.638 134.023.173Kullanım Hakkı Varlıkları7.223.522 8.500.454Maddi Olmayan Duran Varlıklar100.501.073 105.832.478Peşin Ödenmiş Giderler44.204 44.204Ertelenmiş Vergi Varlığı30.436.786 11.805.697Diğer Duran Varlıklar63.837.170 49.882.235TOPLAM DURAN VARLIKLAR348.859.393 310.088.241TOPLAM VARLIKLAR1.564.089.892 1.285.297.467KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar395.604.111 233.034.247İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar395.604.111 233.034.247İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.515.742 4.491.439İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.515.742 4.491.439Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.515.742 4.491.439Ticari Borçlar718.161.916 644.957.058İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 317.542.055 250.778.378İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 400.619.861 394.178.680Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19.631.526 10.285.303Türev Araçlar2.191.812 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.923.235 14.863.139Kısa Vadeli Karşılıklar30.021.931 15.795.775Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 8.100.442 4.175.147Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 21.921.489 11.620.628Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.100.342 28.860.284ARA TOPLAM1.201.150.615 952.287.245TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.201.150.615 952.287.245UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.750.870 9.171.757İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.750.870 9.171.757Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.750.870 9.171.757Uzun Vadeli Karşılıklar13.518.136 6.995.032Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 13.518.136 6.995.032TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.269.006 16.166.789TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.222.419.621 968.454.034ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar342.106.516 317.176.618Ödenmiş Sermaye10 80.000.000 80.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 1.584.621 1.584.621Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.578.664 -133.540Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.578.664 -133.540Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.578.664 -133.540Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-16.150.027 -9.794.297Yabancı Para Çevrim Farkları-16.150.027 -9.794.297Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.651.166 24.651.166Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları220.868.668 295.314.003Net Dönem Karı veya Zararı34.730.752 -74.445.335Kontrol Gücü Olmayan Paylar-436.245 -333.185TOPLAM ÖZKAYNAKLAR341.670.271 316.843.433TOPLAM KAYNAKLAR1.564.089.892 1.285.297.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat871.182.630 350.974.597 489.728.518 189.135.995Satışların Maliyeti-780.925.688 -308.032.786 -449.473.234 -170.913.050TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)90.256.942 42.941.811 40.255.284 18.222.945FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)90.256.942 42.941.811 40.255.284 18.222.945Genel Yönetim Giderleri-30.988.829 -30.867.523 -22.466.405 -15.361.879Pazarlama Giderleri-37.348.437 -12.675.117 -22.670.445 -8.914.011Araştırma ve Geliştirme Giderleri-803.662 -42.380 -525.712Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler110.225.706 39.674.850 83.273.198 14.917.580Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-55.925.430 -45.059.739 -55.203.751 -26.152.337ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)76.128.338 -6.789.380 23.145.501 -17.813.414Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-6.408.901 4.702.642 160.144 -351.279FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)69.719.437 -2.086.738 23.305.645 -18.164.693Finansman Gelirleri16.498.367 10.239.535 10.398.184 1.056.650Finansman Giderleri-69.362.497 -16.431.723 -28.432.640 -11.114.290SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.855.307 -8.278.926 5.271.189 -28.222.333Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17.769.808 -2.616.117 28.828.724 1.438.815Dönem Vergi (Gideri) Geliri788.084Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17.769.808 -2.616.117 28.828.724 650.731SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)34.625.115 -10.895.043 34.099.913 -26.783.518DÖNEM KARI (ZARARI)34.625.115 -10.895.043 34.099.913 -26.783.518Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-105.637 -51.407 -81.436 1.821Ana Ortaklık Payları34.730.752 -10.843.636 34.181.349 -26.785.339Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.445.124 -224.583 -4.045.502 -182.609Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.306.405 -280.729 -5.056.878 -228.262Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları861.281 56.146 1.011.376 45.653Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-6.353.154 -3.709.370 -4.601.961 -419.062Yabancı Para Çevrim Farkları-6.353.154 -3.709.370 -4.601.961 -419.062DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.798.278 -3.933.953 -8.647.463 -601.671TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.826.837 -14.828.996 25.452.450 -27.385.189Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-103.060 -88.098 -78.859 -2.370Ana Ortaklık Payları24.929.897 -14.740.898 25.531.309 -27.382.819http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056853BIST