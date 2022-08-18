***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 18:50
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -657.385 -199.105 24.651.166 287.795.660 7.518.343 400.693.300 -186.086 400.507.214
Transferler
7.518.343 -7.518.343
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-224.583 -3.672.679 -10.843.636 -14.740.898 -88.098 -14.828.996
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -881.968 -3.871.784 24.651.166 295.314.003 -10.843.636 385.952.402 -274.184 385.678.218
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -133.540 -9.794.297 24.651.166 295.314.003 -74.445.335 317.176.618 -333.185 316.843.433
Transferler
-74.445.335 74.445.335
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.445.124 -6.355.730 0 34.730.752 24.929.898 -103.060 24.826.838
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -3.578.664 -16.150.027 24.651.166 220.868.668 34.730.752 342.106.516 -436.245 341.670.271
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-141.311.856 -4.615.933
Dönem Karı (Zararı)
34.625.115 -10.895.043
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.465.161 18.593.511
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.116.412 6.364.370
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
21.255.425 15.141.372
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 12.627.121 12.066.486
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 8.628.304 3.074.886
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.409.262 -5.680.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.108.402 2.126.558
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.300.860 -7.807.460
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.075.900 94.828
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-422.520 -322.513
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.498.420 417.341
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-6.616.454 21.485
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.408.901 36.241
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6.408.901 36.241
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-17.769.807 2.616.117
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
585.522 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-209.359.825 -12.791.624
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-128.838.681 29.205.439
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.025.165 -38.620.216
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-91.717.312 -91.151.839
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-629.902 -6.619.129
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73.204.858 75.918.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.346.223 489.119
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.759.942 3.170.807
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.060.096 14.815.429
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-134.269.549 -5.093.156
Ödenen Faiz
-6.994.487 -594.425
Alınan Faiz
422.520 1.445.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -470.340 -373.761
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.608.478 -19.285.519
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 46.502
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.502
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.608.478 -19.332.021
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -20.608.478 -18.446.059
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-885.962
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
164.893.457 -493.811
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
217.069.863 95.028
Kredilerden Nakit Girişleri
217.069.863 95.028
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-54.499.999 -83.279
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-54.499.999 -83.279
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2.323.593 -505.560
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.973.123 -24.395.263
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.973.123 -24.395.263
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.679.892 104.357.535
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.653.015 79.962.272
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
15 38.653.015 35.679.892
Ticari Alacaklar
521.889.656 405.678.096
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 249.942.748 62.405.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 271.946.908 343.272.296
Diğer Alacaklar
12.184.325 8.779.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.184.325 8.779.380
Türev Araçlar
0 4.217.089
Stoklar
451.832.942 368.743.934
Peşin Ödenmiş Giderler
15.544.905 14.915.003
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
63.150 43.617
Diğer Dönen Varlıklar
175.062.506 137.152.215
ARA TOPLAM
1.215.230.499 975.209.226
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.215.230.499 975.209.226
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
6 146.816.638 134.023.173
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.223.522 8.500.454
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
100.501.073 105.832.478
Peşin Ödenmiş Giderler
44.204 44.204
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30.436.786 11.805.697
Diğer Duran Varlıklar
63.837.170 49.882.235
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
348.859.393 310.088.241
TOPLAM VARLIKLAR
1.564.089.892 1.285.297.467
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
395.604.111 233.034.247
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
395.604.111 233.034.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.515.742 4.491.439
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.515.742 4.491.439
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.515.742 4.491.439
Ticari Borçlar
718.161.916 644.957.058
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 317.542.055 250.778.378
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 400.619.861 394.178.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19.631.526 10.285.303
Türev Araçlar
2.191.812 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.923.235 14.863.139
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.021.931 15.795.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 8.100.442 4.175.147
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 21.921.489 11.620.628
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.100.342 28.860.284
ARA TOPLAM
1.201.150.615 952.287.245
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.201.150.615 952.287.245
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.750.870 9.171.757
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.750.870 9.171.757
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.750.870 9.171.757
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.518.136 6.995.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 13.518.136 6.995.032
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.269.006 16.166.789
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.222.419.621 968.454.034
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
342.106.516 317.176.618
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 1.584.621 1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.578.664 -133.540
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.578.664 -133.540
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.578.664 -133.540
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.150.027 -9.794.297
Yabancı Para Çevrim Farkları
-16.150.027 -9.794.297
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24.651.166 24.651.166
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
220.868.668 295.314.003
Net Dönem Karı veya Zararı
34.730.752 -74.445.335
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-436.245 -333.185
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
341.670.271 316.843.433
TOPLAM KAYNAKLAR
1.564.089.892 1.285.297.467
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
871.182.630 350.974.597 489.728.518 189.135.995
Satışların Maliyeti
-780.925.688 -308.032.786 -449.473.234 -170.913.050
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.256.942 42.941.811 40.255.284 18.222.945
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
90.256.942 42.941.811 40.255.284 18.222.945
Genel Yönetim Giderleri
-30.988.829 -30.867.523 -22.466.405 -15.361.879
Pazarlama Giderleri
-37.348.437 -12.675.117 -22.670.445 -8.914.011
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-803.662 -42.380 -525.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
110.225.706 39.674.850 83.273.198 14.917.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-55.925.430 -45.059.739 -55.203.751 -26.152.337
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
76.128.338 -6.789.380 23.145.501 -17.813.414
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-6.408.901 4.702.642 160.144 -351.279
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
69.719.437 -2.086.738 23.305.645 -18.164.693
Finansman Gelirleri
16.498.367 10.239.535 10.398.184 1.056.650
Finansman Giderleri
-69.362.497 -16.431.723 -28.432.640 -11.114.290
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.855.307 -8.278.926 5.271.189 -28.222.333
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17.769.808 -2.616.117 28.828.724 1.438.815
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
788.084
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17.769.808 -2.616.117 28.828.724 650.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.625.115 -10.895.043 34.099.913 -26.783.518
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.625.115 -10.895.043 34.099.913 -26.783.518
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-105.637 -51.407 -81.436 1.821
Ana Ortaklık Payları
34.730.752 -10.843.636 34.181.349 -26.785.339
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.445.124 -224.583 -4.045.502 -182.609
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.306.405 -280.729 -5.056.878 -228.262
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
861.281 56.146 1.011.376 45.653
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.353.154 -3.709.370 -4.601.961 -419.062
Yabancı Para Çevrim Farkları
-6.353.154 -3.709.370 -4.601.961 -419.062
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.798.278 -3.933.953 -8.647.463 -601.671
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.826.837 -14.828.996 25.452.450 -27.385.189
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-103.060 -88.098 -78.859 -2.370
Ana Ortaklık Payları
24.929.897 -14.740.898 25.531.309 -27.382.819
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056853
BIST