***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 18.10.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 21.09.2023Genel Kurul Tarihi 18.10.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.10.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe SİNCANAdres 1. OSB Genişleme Sahası Oğuz Caddesi No:6 06935Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Yoklama,2 - Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,3 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,5 - 2022 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,7 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin karın dağıtılmaması ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi,9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,11 - Yönetim Kurulu tarafından 2023 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onaylanması,12 - 2022 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,14 - 2022 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,16 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,17 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Ulusoy Elektrik - AGM Invitation Text KAP.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Ulusoy Elektrik - AGM Notification Text (TR) KAP.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Ulusoy Elektrik - AGM Agenda (TR) KAP.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Hazır bulunanlar listesi yeniden gönderilmektedir. Tutanak ve eklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 09.11.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 gk tutanak kap.pdf - TutanakEK: 2 gk onerge kap.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 gk muhalefet serhi kap.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 hazirun kap 1.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin, 18.10.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.11.2023 tarihinde tescil edilmiş ve kararlar aynı tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218851BIST