***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı - Kar Dağıtım SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 08.09.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.10.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULET00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, ULUSE, TREULET00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULET00022 0 0B Grubu, ULUSE, TREULET00014 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 31 Aralık 2020 tarihli ve Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 7.416.808 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 23.838.803 TL cari yıl karı elde edilmiş olup kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım önerimiz aşağıda yer almaktadır.TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 7.416.808 TL net dönem karına 9.150 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kâr payı matrahının 7.425.958 TL olduğu görülmüştür.Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 21. maddesi ve ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, 2020 yılı için kar payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 23.838.803 TL cari yıl karının ve TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 7.416.808 TL Net Dönem Karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının Şirketimiz 2020 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kar Dağıtım Tablosu teklif ekinde yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ulusoy KAP Material Disclosure for Profit Distribution.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 80.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 12.204.333Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 3.554.435 23.838.8034. Vergiler ( - ) 3.862.373 05. Net Dönem Kârı 7.416.808 23.838.8036. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.416.808 23.838.803Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 9.150Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.425.958 23.838.80311. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 7.416.808 23.838.80320. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları*Karda imtiyazlı pay grubu bulunmadığından A ve B grubu ayrımı yapılmamıştır.** Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortaklara dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarih ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970018BIST