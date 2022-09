***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu









ÖZET BİLGİLERSunum Para Birimi TLVerilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2022 / 6 AylıkFinansal Tablo Niteliği Konsolide1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 04) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F) 05) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I) 393.280.1811) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme BilgileriEVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI1) Şirket esas sözleşmesinde Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR2) Şirket esas sözleşmesinde, faaliyetleri arasında Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu? HAYIR3) Şirketin hakim ortak olarak %50'den fazlasına sahip olduğu bağlı ortaklıklarından (varsa) en az birisinin esas sözleşmesinde Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR2) İmtiyazlı Pay ve İntifa Senedi BilgileriEVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI1) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde kar payı imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR2) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde tasfiye payı imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR3) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRLERİKALEM ADI TUTARTL2022 / 6 AylıkKonsolide1) Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 02) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 03) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 04) Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 05) Katılım esaslı olanlar hariç finans sektörü faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 06) Basın-yayın ve bu türden faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 07) Otel işletmeciliği, turizm sektörü faaliyetleri, çeşitli eğlence ve organizasyon faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0TOPLAM 0B) KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRİ, FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ GELİRİ İÇERDİĞİ VARSAYILAN GELİRLERKALEM ADI TUTARTL2022 / 6 AylıkKonsolide1) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 110.225.7062) Finansman Gelirleri 16.498.3673) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 04) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 05) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 0TOPLAM 126.724.073C) KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER, FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ GELİRİ İÇERMEDİĞİ VARSAYILAN GELİRLER (Aşağıdaki kalemlerin sadece B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısımları yer almaktadır.)KALEM ADI TUTARTL2022 / 6 AylıkKonsolide1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 02) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 200.1393) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 04) Kur Korumalı Katılım hesapları dahil katılım esaslı kıymetlerden ve fonlardan elde edilen gelirler 05) SGK prim gelirleri 06) Katılım bankalarından alınan promosyon gelirleri 07) Müşteri peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 08) Konusu kalmayan karşılıklar 09) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 010) Kira ve bakım onarım gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 011) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 012) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri 013) Sigorta hasar tazminat gelirleri 014) Dava gelirleri 75.20015) Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri 016) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 126.448.734TOPLAM 126.724.073Yukarıdaki 16 numaralı madde için açıklama Interest income - related to financing activities 637.747 TL, Provision released - doubtful debt provision released 4.478 TL, Provision released - other -939 TL, Foreign exchange gains - related to trading activities -1.611.560 TL, Derivative financial instruments fx gain 15.875.708 TL, Scrap sales income 19.080.473 TL, Income from related parties 1.203.962 TL, Other from IC IP right sales 90.318.298 TL, Other extraordinary income 940.567 TLD) TOPLAM GELİRLERKALEM ADI TUTARTL2022 / 6 AylıkKonsolide1) Hasılat 871.182.6302) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 110.225.7063) Finansman Gelirleri 16.498.3674) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 05) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 06) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 0TOPLAM 997.906.7034) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklar (E-F)E) FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ İÇERDİĞİ VEYA KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMADIĞI VARSAYILAN VARLIKLARKALEM ADI TUTARTL2022 / 6 AylıkKonsolide1) Nakit ve Nakit Benzerleri 38.653.0152) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 03) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 04) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 05) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 06) İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar 0TOPLAM 38.653.015F) YUKARIDAKİ E TABLOSUNDA SAYILAN MALİ TABLO KALEMLERİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ VARLIKLAR ARASINDA, FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ İÇERMEDİĞİ VEYA KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI OLMADIĞI VARSAYILAN VARLIKLARKALEM ADI TUTARTL2022 / 6 AylıkKonsolide1) Çekler 02) Kasa 7.2943) Vadesiz mevduat hesapları 38.645.7214) Katılım esaslı yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur korumalı dahil katılım bankalarında tutulan hesaplar) tutarlar 05) Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı ortaklıklardaki şirket payları 06) Kredi kartı alacakları 07) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0TOPLAM 38.653.015Yukarıdaki 7 numaralı madde için açıklamaG) TOPLAM VARLIKLAR TUTARI (TL)KALEM ADI TUTARTL2022 / 6 AylıkKonsolideToplam Varlıklar 05) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlar (H-I)H) FAİZ VE TÜREV ARAÇ İÇERDİĞİ VARSAYILAN BORÇLARKALEM ADI TUTARTL2022 / 6 AylıkKonsolide1) Kısa Vadeli Borçlanmalar 395.604.1112) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 03) Uzun Vadeli Borçlanmalar 04) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 2.191.8125) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 06) Diğer Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0TOPLAM 397.795.923I) YUKARIDAKİ H TABLOSUNDASAYILAN MALİ TABLO KALEMLERİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR ARASINDA FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ İÇERMEDİĞİ VARSAYILAN BORÇLARKALEM ADI TUTARTL2022 / 6 AylıkKonsolide1) Kiralama işlemlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 4.515.7422) Katılım bankalarından alınmış krediler 03) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar 04) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0TOPLAM 4.515.742Yukarıdaki 4 numaralı madde için açıklamahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063448BIST