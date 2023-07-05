***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.07.2023 17:12
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 05/07/2023 tarihinde gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165939
BIST
'
17:596.092
En Düşük
|Değişim
|: 1,46%
|| 87,70
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.122
17:5926,1058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1445
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
17:5928,4214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1131
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
17:591.612,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,56
|Açılış
|: 1.612,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.623,64
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YAPRK
|111,10
|133.774.993
|% 10,00
|
|SELGD
|8,25
|8.872.605
|% 10,00
|
|OTKAR
|223,30
|729.979.321
|% 10,00
|
|ADEL
|231,10
|163.640.656
|% 10,00
|
|BFREN
|4.548,50
|172.764.093
|% 10,00
|
|VKFYO
|31,10
|39.829.081
|% -9,96
|
|BRYAT
|1.464,80
|723.226.393
|% -4,57
|
|INGRM
|544,00
|10.478.522
|% -4,16
|
|KLNMA
|12,19
|563.935
|% -4,02
|
|VKING
|34,54
|13.972.854
|% -3,68
|
|THYAO
|215,80
|14.748.682.135
|% 3,70
|
|KOZAL
|27,10
|4.173.535.665
|% 0,07
|
|TCELL
|39,40
|4.148.572.260
|% 5,29
|
|ASELS
|59,40
|3.964.348.222
|% -0,25
|
|KCHOL
|109,40
|3.865.670.539
|% 4,19
|
|EKGYO
|7,83
|2.249.634.855
|% 0,64
|
|YKBNK
|13,23
|3.607.018.341
|% -1,34
|
|SKBNK
|2,85
|586.308.337
|% 0,35
|
|ISCTR
|14,24
|2.671.014.258
|% -1,04
|
|VKGYO
|3,19
|599.715.389
|% 4,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0757
|26,1058
|% 0,56
|
|Euro
|28,3848
|28,4214
|% 0,40
|
|Sterlin
|33,0908
|33,2567
|% 0,42
|
|Frank
|28,9521
|29,1265
|% 0,31
|
|Riyal
|6,9363
|6,9711
|% 0,37
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-2,32
|
|Altın Gr.
|1.610
|1.611
|0,31
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.193
|5.331
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.605
|2.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,36
|19,38
|0,16
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|0,00
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59YUNSA
Yüzde 6.50 oranında artışla 139.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 240 adet işlem
-
17:58EGPRO
Yüzde 9.87 oranında artışla 116.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 148, 131 adet işlem
-
17:56GRSEL
Yüzde 9.56 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 773, 400 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 6, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 105, 647.00 milyon TL de
-
17:55TKNSA
Yüzde 6.36 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 582, 636 adet işlem