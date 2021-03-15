***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2021 10:48
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15/03/2021 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirketimizin ana ortağı olan Eaton Corporation plc'nin belirli bağlı ortaklıkları tarafından halihazırda üretimi gerçekleştirilen yeni primer ve sekonder orta gerilim ürünlerinin Sincan/Ankara tesisimizde de üretimine başlanmasına karar verilmiştir.
Orta Gerilim Şalt Cihazları ürün kapsamımız genişletilerek söz konusu ürünlerin satış ve pazarlama faaliyetleri ilişkili taraf olan ülke satış organizasyonları tarafından yürütülecektir.
Yeni primer ve sekonder orta gerilim ürün satışlarının Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 10. maddesi kapsamında yaygınlık ve süreklilik arz edeceği ve Şirketimize uzun vadede %4 ila %5 oranında bir gelir getirmesi öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918146
BIST
11:381.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.562
En Düşük
1.554
11:387,5511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0157
|Açılış
|: 7,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5348
11:389,0178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0368
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9936
11:38419,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,32
|Açılış
|: 419,32
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
418,36
BIST En Aktif Hisseler11:38
|TRILC
|19,48
|12.352.794
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|49.852.025
|% 9,99
|
|ACSEL
|22,72
|6.403.921
|% 9,97
|
|KAPLM
|28,68
|5.263.925
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,66
|15.044.859
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|21.289.904
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|44.837
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|9.465.690
|% -9,99
|
|COSMO
|10,78
|64.518
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,40
|102.600
|% -9,24
|
|GARAN
|8,83
|407.245.447
|% -1,01
|
|SISE
|7,74
|313.263.277
|% 1,04
|
|THYAO
|14,62
|291.862.208
|% 0,83
|
|ASELS
|17,44
|248.335.195
|% 1,93
|
|BJKAS
|4,90
|221.356.404
|% 6,75
|
|EKGYO
|2,27
|194.914.087
|% -0,87
|
|YKBNK
|2,71
|146.752.672
|% -1,09
|
|GARAN
|8,83
|407.245.447
|% -1,01
|
|BJKAS
|4,90
|221.356.404
|% 6,75
|
|SISE
|7,74
|313.263.277
|% 1,04
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5469
|7,5511
|% -0,21
|
|Euro
|9,0093
|9,0178
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,5040
|10,5567
|% -0,04
|
|Frank
|8,1025
|8,1513
|% -0,16
|
|Riyal
|2,0099
|2,0200
|% -0,08
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|2,90
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|32,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|27,28
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|13,20
|
|Çeyrek
|674
|690
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|69,78
|69,78
|0,56
|