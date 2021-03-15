***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15/03/2021 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirketimizin ana ortağı olan Eaton Corporation plc'nin belirli bağlı ortaklıkları tarafından halihazırda üretimi gerçekleştirilen yeni primer ve sekonder orta gerilim ürünlerinin Sincan/Ankara tesisimizde de üretimine başlanmasına karar verilmiştir.Orta Gerilim Şalt Cihazları ürün kapsamımız genişletilerek söz konusu ürünlerin satış ve pazarlama faaliyetleri ilişkili taraf olan ülke satış organizasyonları tarafından yürütülecektir.Yeni primer ve sekonder orta gerilim ürün satışlarının Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 10. maddesi kapsamında yaygınlık ve süreklilik arz edeceği ve Şirketimize uzun vadede %4 ila %5 oranında bir gelir getirmesi öngörülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918146BIST