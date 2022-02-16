***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrganize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin "arsa tahsis iptali" başlıklı 60. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde "tahsis tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştireceği yapıya ait projeleri Organize Sanayi Bölgesine tasdik ettirerek yapı ruhsatını almayan" ve (b) bendinde "yapı ruhsatı aldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatını almayan, katılımcılara yapılan tahsis, yönetim kurulu tarafından iptal edilir" hükümlerine istinaden:Halihazırda Şirketimize ait ve ilgili tapu sicilinde Anadolu Organize Sanayi Bölgesi alanında 101076 ada 4 numaralı sanayi parseli üzerinde yer alan sanayi arsasında gerçekleştirilebilecek yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacı ile Organize Sanayi Bölgesine ("OSB") Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni için başvuru yapılmasına ve bu maksat ile Şirket Yönetimi tarafından hazırlanan İş Akım Şeması ve Proses Özetine göre başvurunun 10.000 metrekare kapalı alanda ayırıcı, kablo başlıkları, dağıtım ve kumanda panel trafo köşkleri, SF6 gazlı hücreler, vakumlu devre kesiciler, buşing, metal clad ve RMU hücre, SF6 devre kesiciler, orta gerilim dağıtım trafoları üretimi gerçekleştirecek bir fabrika ("Fabrika") için yapılmasına karar verilmiştir.Başvuru sonucunda alınacak olan Yapı Ruhsatı sonrasındaki 2 yıllık kanuni süre zarfında yatırım yapılıp yapılmamasına Şirketimizce karar verilecek ve gerekli fizibilite çalışmaları yürütülecektir.OSB başvuru süreçlerinin takibi, yasal prosedürlerin yerine getirilmesi için ise şirket yönetimine yetki verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002063BIST