***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25 Şubat 2022 tarihli KAP açıklamamız ile başladığı duyurulan, Şirketimizin üyesi bulunduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türkiye Metal Çelik, Mühimmat, Makina, Metalden Mamul Eşya ve Oto, Montaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası (Türk Metal) arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri, 30 Mayıs 2022 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır.Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ticaret A.Ş. işyerlerinde sendika üyesi çalışanlara 1 Mart 2022-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında uygulanacak olan Toplu İş Sözleşmesi ile, -İlk 6 ay için saat ücretlerine ortalama net 9,07 TL/saat ücret artışı ikinci ve üçüncü 6 aylar için ise TÜFE oranında artış yapılması, -Sosyal yardımların ilk altı ay için yaklaşık %59 oranında artırılması, sonraki dönem için TÜFE oranında artış yapılması kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033388BIST