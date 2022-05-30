***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.05.2022 17:50
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25 Şubat 2022 tarihli KAP açıklamamız ile başladığı duyurulan, Şirketimizin üyesi bulunduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türkiye Metal Çelik, Mühimmat, Makina, Metalden Mamul Eşya ve Oto, Montaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası (Türk Metal) arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri, 30 Mayıs 2022 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır.
Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ticaret A.Ş. işyerlerinde sendika üyesi çalışanlara 1 Mart 2022-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında uygulanacak olan Toplu İş Sözleşmesi ile, -İlk 6 ay için saat ücretlerine ortalama net 9,07 TL/saat ücret artışı ikinci ve üçüncü 6 aylar için ise TÜFE oranında artış yapılması, -Sosyal yardımların ilk altı ay için yaklaşık %59 oranında artırılması, sonraki dönem için TÜFE oranında artış yapılması kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033388
BIST
18:052.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 88,31
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.539
En Düşük
2.467
18:0516,3888
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1977
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3972
En Düşük
16,2359
18:0517,6931
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,2843
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6931
En Düşük
17,4021
18:05978,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 13,63
|Açılış
|: 978,60
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|16.245.427
|% 10,00
|
|ESCOM
|14,75
|36.041.464
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|19.446.280
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.797.286
|% 9,99
|
|TDGYO
|6,84
|12.228.549
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,47
|413.511.480
|% -9,85
|
|DAGHL
|25,82
|8.980.784
|% -9,40
|
|RODRG
|16,35
|6.369.906
|% -7,10
|
|SERVE
|24,00
|1.701.696
|% -5,51
|
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EREGL
|34,74
|2.649.300.621
|% 5,66
|
|SAHOL
|21,24
|2.633.663.325
|% 4,53
|
|SISE
|21,06
|2.461.671.717
|% 3,24
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EKGYO
|2,69
|811.165.397
|% 4,26
|
|YKBNK
|4,55
|1.044.590.809
|% 2,48
|
|DOHOL
|3,95
|855.284.329
|% 3,67
|
|HALKB
|5,76
|1.113.650.143
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3868
|16,3888
|% 1,22
|
|Euro
|17,6709
|17,6931
|% 1,63
|
|Sterlin
|20,6651
|20,7687
|% 1,34
|
|Frank
|17,0559
|17,1586
|% 1,26
|
|Riyal
|4,3557
|4,3775
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,00
|
|Altın Gr.
|979
|979
|13,47
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,07
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,77
|
Seans Raporu
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