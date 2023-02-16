***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2023 15:53
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunda 19 Mart 2021 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mehmet Niyazi Akdaş, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerinden 14.02.2023 tarihi itibariyle kendi isteği ile ayrılmıştır. Görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Niyazi Akdaş'ın yerine görev yapmak üzere II - 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından iletilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı ayrıca değerlendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114330
BIST
17:415.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 72,62
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
17:4118,8575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
17:4120,1433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0149
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1148
17:411.110,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,34
|Açılış
|: 1.110,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.107,78
BIST En Aktif Hisseler17:41
|OYAKC
|30,14
|216.181.974
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|19.046.439
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,05
|712.183.111
|% 9,99
|
|AKCNS
|74,85
|319.838.147
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.840.051
|% 9,99
|
|ALFAS
|187,30
|294.953.866
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|43.299.297
|% -10,00
|
|RODRG
|70,20
|54.131.306
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|33.176.494
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.896.545
|% -10,00
|
|THYAO
|141,50
|8.513.183.294
|% 1,14
|
|EREGL
|44,10
|7.614.128.390
|% 6,73
|
|TUPRS
|626,10
|6.346.018.636
|% 8,91
|
|SISE
|45,08
|3.911.513.502
|% 5,57
|
|AKBNK
|16,22
|3.906.616.698
|% 0,31
|
|AKBNK
|16,22
|3.906.616.698
|% 0,31
|
|YKBNK
|9,18
|1.931.410.944
|% 2,68
|
|EKGYO
|7,36
|1.370.489.188
|% 2,22
|
|EREGL
|44,10
|7.614.128.390
|% 6,73
|
|KRDMD
|19,23
|3.026.534.100
|% 9,95
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8493
|18,8575
|% 0,05
|
|Euro
|20,1322
|20,1433
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,5327
|22,6457
|% -0,33
|
|Frank
|20,2956
|20,4178
|% -0,11
|
|Riyal
|5,0111
|5,0362
|% 0,04
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-8,64
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.111
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.558
|7.621
|-14,00
|
|Yarım
|3.692
|3.729
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.846
|1.865
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,51
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,03
|13,04
|-0,09
|
|B. Petrol
|85,61
|85,61
|0,23
|
Seans Raporu
17:41
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-
17:55KRDMA
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.05 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 761, 653 adet işlem
-
17:54VAKBN
Yüzde 5.56 oranında artışla 9.31 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 139, 431 adet işlem
-
17:52SAMAT
Yüzde 9.99 oranında artışla 20.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 815, 510 adet işlem
-
17:51ISCTR
Yüzde 5.35 oranında artışla 11.03 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 834, 375 adet işlem
-
17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 07 artarak (% 2.37 ) 4, 535