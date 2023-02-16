***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunda 19 Mart 2021 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mehmet Niyazi Akdaş, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerinden 14.02.2023 tarihi itibariyle kendi isteği ile ayrılmıştır. Görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Niyazi Akdaş'ın yerine görev yapmak üzere II - 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından iletilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı ayrıca değerlendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114330BIST