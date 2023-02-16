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***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.02.2023 15:53
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz yönetim kurulunda 19 Mart 2021 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mehmet Niyazi Akdaş, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerinden  14.02.2023 tarihi itibariyle kendi isteği ile ayrılmıştır. Görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Niyazi Akdaş'ın yerine görev yapmak üzere  II - 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından iletilecek    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı ayrıca değerlendirilecektir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114330


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