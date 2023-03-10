***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan, Kement Akdemir yerine Şirket ortağı olmayan, Volkan Ünlü'nün ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK m. 363 uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,Volkan Ünlü'nün yönetim kurulu başkanı olarak, Richard Paul Howes'in yönetim kurulu başkan vekili olarak seçilmelerine, alınan kararlarla ilgili gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122794BIST