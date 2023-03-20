***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin payları üzerinde son dönemlerde gerçekleşen "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" nedeniyle yatırımcılarımızdan da gelen sorulara ilişkin olarak yaptığımız açıklamadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durum Açıklamasına İlişkin Tebliği"ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamakta olup, şirketimiz faaliyetleri olağan şekilde devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126163BIST