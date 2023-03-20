***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2023 10:29
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde son dönemlerde gerçekleşen "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" nedeniyle yatırımcılarımızdan da gelen sorulara ilişkin olarak yaptığımız açıklamadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durum Açıklamasına İlişkin Tebliği"ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamakta olup, şirketimiz faaliyetleri olağan şekilde devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126163
BIST
13:545.082
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -54,61
|Açılış
|: 5.136
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
5.051
13:5419,0153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 19,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
13:5420,3554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0854
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,3554
En Düşük
20,2229
13:541.210,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -6,26
|Açılış
|: 1.210,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,86
BIST En Aktif Hisseler13:54
|CLEBI
|545,70
|50.911.361
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|796.438.271
|% 9,99
|
|MERKO
|6,51
|49.606.703
|% 9,97
|
|FENER
|58,20
|46.148.293
|% 9,92
|
|ANELE
|5,34
|24.876.932
|% 9,88
|
|MARKA
|9,54
|4.089.493
|% -10,00
|
|YKBNK
|10,22
|969.991.104
|% -9,16
|
|ONCSM
|113,00
|77.337.016
|% -8,13
|
|SDTTR
|136,20
|603.247.122
|% -7,91
|
|BTCIM
|36,50
|45.790.440
|% -7,83
|
|ASTOR
|61,65
|6.144.593.836
|% -5,01
|
|KOZAL
|22,18
|2.881.239.460
|% 7,88
|
|ISCTR
|14,24
|2.501.529.641
|% -3,26
|
|ASELS
|57,85
|2.229.185.814
|% 0,87
|
|THYAO
|127,90
|1.969.257.300
|% 1,11
|
|ISCTR
|14,24
|2.501.529.641
|% -3,26
|
|KOZAL
|22,18
|2.881.239.460
|% 7,88
|
|ASTOR
|61,65
|6.144.593.836
|% -5,01
|
|YKBNK
|10,22
|969.991.104
|% -9,16
|
|EKGYO
|6,90
|566.135.288
|% -2,54
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0114
|19,0153
|% 0,00
|
|Euro
|20,3438
|20,3554
|% 0,42
|
|Sterlin
|23,1337
|23,2497
|% 0,19
|
|Frank
|20,4119
|20,5348
|% -0,20
|
|Riyal
|5,0469
|5,0722
|% 0,00
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-6,56
|
|Altın Gr.
|1.210
|1.210
|-6,55
|
|Cumhuriyet
|8.124
|8.247
|-15,00
|
|Tam
|8.139
|8.222
|236,00
|
|Yarım
|3.990
|4.023
|115,00
|
|Çeyrek
|1.995
|2.012
|58,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,72
|13,74
|-0,09
|
|B. Petrol
|71,67
|71,67
|-1,30
|