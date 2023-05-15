***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz bağımsız üyelerinden Mehmet Niyazi Akdaş'ın görevinden ayrılması nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliği için Kurumsal Yönetim Komitesinin raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazısı ile bildirilen olumlu görüşü doğrultusunda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Korkut Özkorkut'un Sermaye Piyasası Kurulunun II.17.1. Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri m. 4.3.9. uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve TTK m. 363 uyarınca ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151468BIST