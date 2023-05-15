***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2023 17:26
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz bağımsız üyelerinden Mehmet Niyazi Akdaş'ın görevinden ayrılması nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliği için Kurumsal Yönetim Komitesinin raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazısı ile bildirilen olumlu görüşü doğrultusunda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Korkut Özkorkut'un Sermaye Piyasası Kurulunun II.17.1. Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri m. 4.3.9. uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve TTK m. 363 uyarınca ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151468
BIST
17:574.499
En Yüksek
|Değişim
|: -6,19%
|| -296,77
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
17:5719,6807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1167
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6821
En Düşük
19,3896
17:5721,4139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1734
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
17:571.273,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 8,34
|Açılış
|: 1.273,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler17:53
|FLAP
|5,83
|8.056.713
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.467.499
|% 9,98
|
|ONCSM
|62,85
|25.825.292
|% 9,97
|
|DAGHL
|15,77
|40.713.335
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|256.802.807
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|114.351.027
|% -9,99
|
|ULKER
|31,04
|269.688.512
|% -9,98
|
|TSKB
|3,97
|293.317.379
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.052.999.846
|% -9,98
|
|ASTOR
|42,92
|1.655.745.645
|% 1,51
|
|EUPWR
|69,50
|1.067.945.603
|% 7,17
|
|CWENE
|115,30
|965.093.802
|% 6,27
|
|GESAN
|48,50
|870.097.862
|% 2,15
|
|ALFAS
|310,90
|569.216.475
|% 6,51
|
|AKFYE
|9,36
|409.046.771
|% 0,32
|
|ASTOR
|42,92
|1.655.745.645
|% 1,51
|
|IHLGM
|0,84
|25.169.915
|% 5,00
|
|FORMT
|2,74
|50.572.408
|% 1,48
|
|GESAN
|48,50
|870.097.862
|% 2,15
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6609
|19,6828
|% 0,61
|
|Euro
|21,3888
|21,4279
|% 0,88
|
|Sterlin
|24,5168
|24,6397
|% 1,00
|
|Frank
|21,8743
|22,0061
|% 0,77
|
|Riyal
|5,2275
|5,2537
|% 0,50
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|4,32
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|9,03
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.498
|4.667
|-197,00
|
|Çeyrek
|2.242
|2.334
|-91,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,18
|15,19
|0,10
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|1,36
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem