***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22/03/2024 tarihli özel durum açıklamamızla, Şirketimizin üyesi olduğu işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 1 Eylül 2023 - 31 Ağustos 2025 dönemini kapsayacak şekilde imzalanan Grup Toplu İş Sözleşmesine ilişkin olarak Türk Metal Sendikasının, ücret artışına ilişkin hükümlerinin yorumundan kaynaklanan farklılıkları gerekçe göstererek, iş yavaşlatma kararı aldığını Şirketimize sözlü olarak bildirdiği ve işçilerimiz tarafından kısmi şekilde iş yavaşlatma eylemine başlanıldığının gözlemlendiği kamuoyuna duyurulmuştu. Bu defa, ilgili Sözleşme hükümlerinin yorumlanmasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik gerekli prosedürlerin yürütülmesi için işveren ve işçi sendikaları ile mutabık kalındığını ve kısmi iş yavaşlatma eyleminin sona erdiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268894BIST