***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2024 19:34
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22/03/2024 tarihli özel durum açıklamamızla, Şirketimizin üyesi olduğu işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 1 Eylül 2023 - 31 Ağustos 2025 dönemini kapsayacak şekilde imzalanan Grup Toplu İş Sözleşmesine ilişkin olarak Türk Metal Sendikasının, ücret artışına ilişkin hükümlerinin yorumundan kaynaklanan farklılıkları gerekçe göstererek, iş yavaşlatma kararı aldığını Şirketimize sözlü olarak bildirdiği ve işçilerimiz tarafından kısmi şekilde iş yavaşlatma eylemine başlanıldığının gözlemlendiği kamuoyuna duyurulmuştu. Bu defa, ilgili Sözleşme hükümlerinin yorumlanmasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik gerekli prosedürlerin yürütülmesi için işveren ve işçi sendikaları ile mutabık kalındığını ve kısmi iş yavaşlatma eyleminin sona erdiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268894
BIST
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18:059.619
En Düşük
|Değişim
|: 5,37%
|| 489,81
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.619
18:0531,9914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0956
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
18:0534,7358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0787
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4804
18:052.394,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 45,41
|Açılış
|: 2.394,63
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.397,04
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARTI
|4,51
|54.344.915
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.693.379
|% 10,00
|
|MRGYO
|5,06
|81.494.973
|% 10,00
|
|KUTPO
|108,90
|230.441.273
|% 10,00
|
|KRDMA
|18,81
|91.502.055
|% 10,00
|
|AKENR
|15,00
|1.929.151.404
|% -8,26
|
|BSOKE
|24,60
|408.488.495
|% -5,60
|
|CASA
|97,15
|5.100.498
|% -5,40
|
|PATEK
|105,80
|618.319.508
|% -4,51
|
|VRGYO
|35,00
|230.190.730
|% -4,48
|
|THYAO
|307,25
|16.558.566.432
|% 5,95
|
|ISCTR
|12,76
|10.152.010.934
|% 2,08
|
|YKBNK
|30,20
|8.074.039.215
|% 5,59
|
|TUPRS
|179,70
|4.749.146.654
|% 5,77
|
|EREGL
|41,38
|4.481.875.391
|% 4,97
|
|ISCTR
|12,76
|10.152.010.934
|% 2,08
|
|ZOREN
|5,75
|1.523.012.337
|% 9,32
|
|YKBNK
|30,20
|8.074.039.215
|% 5,59
|
|EKGYO
|9,88
|1.936.695.752
|% 6,47
|
|VAKBN
|16,64
|2.072.530.639
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9802
|31,9914
|% 0,30
|
|Euro
|34,6636
|34,7358
|% 0,23
|
|Sterlin
|40,2348
|40,4365
|% 0,60
|
|Frank
|35,3266
|35,5037
|% 0,65
|
|Riyal
|8,4899
|8,5325
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,42
|27,45
|% 0,66
|
|Platin
|929,39
|931,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.002,93
|1.006,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,65
|91,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.328,07
|2.328,33
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59LKMNH
Yüzde 8.98 oranında artışla 70.40 lira fiyatla işlem gören hissede 854, 275 adet işlem
-
17:58AYGAZ
Yüzde 8.45 oranında artışla 163.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 240 adet işlem
-
17:57TRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 43.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 820, 388 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 418, 97 artarak (% 5.18 ) 8, 512
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALARK, KENT, ESCOM, CRDFA, TMPOL, UMPAS, KRDMD, PASEU, MRGYO, KRDMA