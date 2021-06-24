***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.06.2021 08:34
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FERNANDO ZARAMELLA CECCARELLI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 15.04.2019 İcrada Görevli Değil - Eaton Corporation - EMEA Elektrik Sektörü, Güç Dağıtım Bölümü?nün Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Evet 0 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
RICHARD IAN LEDGARD Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elektrik Mühendisi 15.04.2019 İcrada Görevli - Eaton Corporation - EMEA Elektrik Sektörü, Güç Dağıtım Bölümü Sistemler ve Servisler Müdürü Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
NEDİM SEÇKİN ÜLGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 15.04.2019 İcrada Görevli Değil - EDB Enerji Danışmanlık Ltd. Şti. - Kurucu Ortak Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749493 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MEHMET NİYAZİ AKDAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 19.03.2021 İcrada Görevli Değil - Akdaş Döküm Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
KEMENT AKDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis İcrada Görevli Genel Müdür - Evet 0 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943892
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
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1.420
En Düşük
1.401
18:058,6598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0198
|Açılış
|: 8,6200
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|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6716
En Düşük
8,6368
18:0510,3473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0369
|Açılış
|: 10,3000
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|Önceki Kapanış
|: 10,3250
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10,3560
En Düşük
10,3104
18:05494,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,72
|Açılış
|: 494,95
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|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
495,79
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|243,20
|1.553.511
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,33
|38.501.294
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|35.576.098
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.135.869
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|76.198.035
|% 9,97
|
|UMPAS
|1,35
|109.369
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,56
|56.050.824
|% -7,09
|
|BOBET
|5,26
|85.150.202
|% -6,90
|
|SNPAM
|13,69
|153.237
|% -6,81
|
|ESCOM
|5,81
|46.080.589
|% -6,29
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% -1,36
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% -1,86
|
|KOZAL
|122,20
|830.394.226
|% 0,66
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% -1,86
|
|YKBNK
|2,18
|339.141.521
|% -0,91
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% -0,60
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% -0,76
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% -1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6506
|8,6598
|% 0,23
|
|Euro
|10,3299
|10,3473
|% 0,36
|
|Sterlin
|12,0569
|12,1173
|% 0,24
|
|Frank
|9,3870
|9,4435
|% 0,17
|
|Riyal
|2,3033
|2,3149
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-2,05
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,62
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|0,02
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|0,09
|
Seans Raporu
18:05
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