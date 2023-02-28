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***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.02.2023 18:30
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEDİM SEÇKİN ÜLGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 15.04.2019 İcrada Görevli Değil - EDB Enerji Danışmanlık Ltd. Şti. - Kurucu Ortak Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749493 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
RICHARD PAUL HOWES Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 29.04.2022 İcrada Görevli - EATON UK operasyon direktörü Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
YVAN SERGY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 29.04.2022 İcrada Görevli Değil - FİNANS DİREKTÖRÜ Evet 0 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DOĞUKAN ŞİMŞEK Sincan Fabrika Müdürü Mühendis Sürekli İyileştime Müdürü -
DURAN KONUKLU Temelli Fabrika Müdürü Mühendis - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117753


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Tam 7.524 7.601 28,00  
Yarım 3.676 3.719 13,00  
Çeyrek 1.838 1.860 7,00  
Gümüş.Ons 20,93 20,95 0,35  
Gümüş Gr. 12,65 12,66 0,15  
B. Petrol 83,66 83,66 1,62  
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