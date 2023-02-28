***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.02.2023 18:30
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEDİM SEÇKİN ÜLGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 15.04.2019 İcrada Görevli Değil - EDB Enerji Danışmanlık Ltd. Şti. - Kurucu Ortak Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749493 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
RICHARD PAUL HOWES Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 29.04.2022 İcrada Görevli - EATON UK operasyon direktörü Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
YVAN SERGY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 29.04.2022 İcrada Görevli Değil - FİNANS DİREKTÖRÜ Evet 0 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DOĞUKAN ŞİMŞEK Sincan Fabrika Müdürü Mühendis Sürekli İyileştime Müdürü -
DURAN KONUKLU Temelli Fabrika Müdürü Mühendis - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117753
BIST
18:055.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 39,89
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.180
18:0518,8809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0062
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
18:0520,0195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0191
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,1035
En Düşük
19,9370
18:051.110,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,81
|Açılış
|: 1.110,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.111,21
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|52,80
|3.335.508
|% 10,00
|
|SELGD
|5,94
|2.857.302
|% 10,00
|
|PCILT
|31,28
|61.694.255
|% 9,99
|
|PRKME
|17,62
|48.131.798
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.447.395
|% 9,99
|
|METUR
|4,90
|53.313.609
|% -7,89
|
|FMIZP
|141,00
|40.650.029
|% -6,13
|
|MMCAS
|4,61
|184.681
|% -5,92
|
|EUYO
|5,24
|4.397.003
|% -5,92
|
|NIBAS
|22,92
|496.919.252
|% -5,52
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|THYAO
|143,60
|6.513.675.927
|% 0,14
|
|OYAKC
|50,70
|5.713.552.627
|% 4,93
|
|EREGL
|44,10
|5.650.083.476
|% 0,14
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,39
|2.913.286.815
|% -1,76
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|AKBNK
|17,50
|3.839.236.396
|% 1,04
|
|YKBNK
|10,01
|2.073.214.487
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8768
|18,8809
|% -0,03
|
|Euro
|20,0117
|20,0195
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,7592
|22,8734
|% 0,25
|
|Frank
|20,0528
|20,1736
|% -0,20
|
|Riyal
|5,0170
|5,0422
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|12,36
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|6,43
|
|Cumhuriyet
|7.438
|7.550
|-29,00
|
|Tam
|7.524
|7.601
|28,00
|
|Yarım
|3.676
|3.719
|13,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.860
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,95
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|12,65
|12,66
|0,15
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|1,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CIMSA
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 121.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 314, 742 adet işlem
-
17:58GENTS
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 902, 424 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KRDMD, TOASO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 99 kaybederek (% -0.28 ) 4, 651
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, MEGAP, PCILT, PINSU, RODRG, SANKO, IDGYO, ALFAS, LINK, YAPRK