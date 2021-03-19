***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.07.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Cömert Varlık şirketimizdeki mevcut bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinden ve komite üyeliklerinden 19.03.2021 tarihi itibari ile kendi isteği ile ayrılmıştır.Boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 363'üncü maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Kurumsal Yönetim Komitemizin görüşü dikkate alınarak Sn. Mehmet Niyazi Akdaş'ınBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasınaayrıca Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinde Üye olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919388BIST