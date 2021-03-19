***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
19.03.2021 17:10
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.07.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Cömert Varlık şirketimizdeki mevcut bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinden ve komite üyeliklerinden 19.03.2021 tarihi itibari ile kendi isteği ile ayrılmıştır.
Boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 363'üncü maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Kurumsal Yönetim Komitemizin görüşü dikkate alınarak Sn. Mehmet Niyazi Akdaş'ın
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına
ayrıca Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinde Üye olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919388
BIST
18:051.529
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412,59
En Düşük
402,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|18,70
|1.130.771
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|11.009.497
|% 9,99
|
|ISKPL
|41,94
|120.214.113
|% 9,96
|
|TRILC
|28,48
|57.926.896
|% 9,96
|
|BLCYT
|12,60
|140.037.602
|% 9,95
|
|DOKTA
|36,66
|11.888.564
|% -9,97
|
|CLEBI
|302,00
|524.715.596
|% -8,48
|
|YESIL
|105,30
|107.375.778
|% -7,95
|
|SANKO
|13,29
|143.250.217
|% -7,64
|
|DENGE
|6,95
|2.149.658
|% -7,33
|
|FROTO
|228,40
|2.558.117.763
|% 7,74
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|THYAO
|13,79
|1.531.787.835
|% -1,08
|
|GARAN
|8,86
|1.235.533.828
|% -1,99
|
|VESTL
|31,64
|1.160.606.949
|% 8,50
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,10
|573.716.507
|% -3,23
|
|SKBNK
|1,30
|349.067.155
|% -2,99
|
|TSKB
|1,63
|315.696.370
|% -4,12
|
|ODAS
|3,76
|670.339.046
|% -6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2048
|7,2111
|% -1,52
|
|Euro
|8,5818
|8,5919
|% -1,68
|
|Sterlin
|9,9895
|10,0396
|% -1,75
|
|Frank
|7,7363
|7,7829
|% -1,60
|
|Riyal
|1,9196
|1,9292
|% -1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|4,56
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-4,50
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.687
|2.756
|-24,14
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-11,68
|
|Çeyrek
|651
|667
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,38
|64,38
|1,10
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Seans Raporu
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Yüzde -5.52 oranında düşüşle 65.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 490, 172 adet işlem
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17:58SANKO
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