***ULUUN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.04.2021 09:06
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUUN.E %126 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 7,106 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924647
BIST
10:261.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,25
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.429
En Düşük
1.422
10:268,1673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0211
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1790
En Düşük
8,1369
10:269,7216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0310
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
10:26457,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,34
|Açılış
|: 457,65
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,73
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler10:26
|MTRKS
|37,26
|76.271
|% 9,98
|
|ARENA
|64,55
|64.437.830
|% 9,97
|
|VAKFN
|26,04
|1.879.984
|% 9,97
|
|NTGAZ
|15,03
|11.621.346
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|38.091
|% 9,50
|
|IDEAS
|75,60
|440.824
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,82
|3.162.154
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|26.463.695
|% -9,97
|
|MERIT
|220,00
|103.400
|% -8,33
|
|UZERB
|46,50
|37.991
|% -6,78
|
|BJKAS
|9,80
|187.347.943
|% 5,95
|
|DOHOL
|3,33
|138.253.120
|% 2,46
|
|GARAN
|6,89
|115.016.797
|% 0,73
|
|FENER
|37,12
|106.571.049
|% -4,58
|
|PETKM
|6,09
|95.392.011
|% 1,50
|
|DOHOL
|3,33
|138.253.120
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,96
|47.357.969
|% -0,51
|
|TSKB
|1,41
|29.522.748
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|43.012.520
|% 0,00
|
|BJKAS
|9,80
|187.347.943
|% 5,95
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1600
|8,1673
|% 0,26
|
|Euro
|9,7093
|9,7216
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,2007
|11,2569
|% 0,35
|
|Frank
|8,7478
|8,8005
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1678
|2,1786
|% 0,07
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|6,76
|
|Altın Gr.
|458
|458
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|62,79
|62,79
|-0,37
|