***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2021 16:16
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979446
BIST
16:041.810
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 24,98
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
16:0411,9883
En Yüksek
|Değişim
|: -6,39%
|| -0,8190
|Açılış
|: 11,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
16:0413,4368
En Yüksek
|Değişim
|: -6,93%
|| -1,0005
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
16:04673,81
En Yüksek
|Değişim
|: -8,77%
|| -64,74
|Açılış
|: 673,81
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler16:04
|PRKAB
|65,45
|40.734.378
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.191.650
|% 10,00
|
|ATATP
|68,80
|76.797.845
|% 9,99
|
|MIATK
|21,02
|11.898.413
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|43.135.037
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|58.469.114
|% -9,97
|
|GESAN
|22,94
|62.045.338
|% -8,90
|
|DOCO
|963,20
|51.488.633
|% -6,94
|
|TETMT
|236,00
|14.826.870
|% -6,87
|
|KSTUR
|215,20
|275.344
|% -6,84
|
|GARAN
|11,91
|3.853.136.606
|% 2,94
|
|THYAO
|19,11
|2.803.999.703
|% 2,08
|
|AKBNK
|7,07
|2.049.343.586
|% 2,46
|
|YKBNK
|3,57
|1.987.920.264
|% 3,78
|
|KRDMD
|8,77
|1.942.311.890
|% 0,69
|
|YKBNK
|3,57
|1.987.920.264
|% 3,78
|
|GARAN
|11,91
|3.853.136.606
|% 2,94
|
|AKBNK
|7,07
|2.049.343.586
|% 2,46
|
|PETKM
|7,99
|1.915.591.014
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,22
|486.175.326
|% 2,30
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9592
|11,9883
|% -6,39
|
|Euro
|13,3964
|13,4368
|% -6,93
|
|Sterlin
|15,6480
|15,7265
|% -8,54
|
|Frank
|12,4994
|12,5747
|% -8,68
|
|Riyal
|3,1227
|3,1384
|% -8,38
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-4,21
|
|Altın Gr.
|680
|680
|-58,57
|
|Cumhuriyet
|4.605
|4.674
|-155,00
|
|Tam
|4.469
|4.598
|-268,34
|
|Yarım
|2.160
|2.224
|-129,81
|
|Çeyrek
|1.083
|1.112
|-64,90
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|8,92
|8,93
|-0,84
|
|B. Petrol
|82,21
|82,21
|-0,10
|
Seans Raporu
16:04
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