ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler11:03
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|17,3261
|17,3323
|% 0,00
|Euro
|18,3069
|18,3227
|% 0,55
|Sterlin
|21,2498
|21,3563
|% 0,39
|Frank
|17,8950
|18,0028
|% 0,30
|Riyal
|4,6051
|4,6282
|% -0,02
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-0,18
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,03
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|Tam
|6.795
|6.896
|-8,00
|Yarım
|3.336
|3.373
|-4,00
|Çeyrek
|1.671
|1.686
|-2,00
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|0,10
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,09
|0,05
|B. Petrol
|115
|115
|1,25
Seans Raporu 11:03
- 11:16UFUK Yüzde 4.55 oranında artışla 93.00 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 136 adet işlem
- 11:15XU100 Endeks 2, 567 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 10, 680.00 milyon TL de
- 11:15MAKIM Yüzde 9.96 oranında artışla 11.70 lira fiyatla işlem gören hissede 168, 201 adet işlem
- 11:14ADEL Yüzde 5.52 oranında artışla 24.84 lira fiyatla işlem gören hissede 313, 021 adet işlem
- 11:13IMASM Yüzde 6.95 oranında artışla 55.40 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 324 adet işlem