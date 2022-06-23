***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.06.2022 10:04
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038840
BIST
10:072.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,96
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.582
En Düşük
2.575
10:0717,3655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0257
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3705
En Düşük
17,3014
10:0718,3181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0120
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3902
En Düşük
18,2968
10:071.023,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.023,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.020,30
BIST En Aktif Hisseler10:07
|ATSYH
|45,10
|438.507
|% 10,00
|
|LIDFA
|13,34
|4.291.265
|% 9,98
|
|SILVR
|21,52
|1.851.982
|% 6,64
|
|GESAN
|35,64
|27.675.875
|% 5,76
|
|MERIT
|32,40
|3.884.058
|% 5,26
|
|MZHLD
|99,00
|1.769.922
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|174.936
|% -9,98
|
|KRSTL
|7,15
|860.009
|% -9,84
|
|DOBUR
|40,00
|573.000
|% -8,05
|
|IHAAS
|26,16
|51.849
|% -7,69
|
|THYAO
|52,15
|210.790.398
|% 0,19
|
|SASA
|45,34
|91.561.933
|% 0,53
|
|EREGL
|28,24
|87.087.785
|% 0,14
|
|TKFEN
|22,76
|78.119.998
|% 4,02
|
|MAKIM
|13,54
|75.937.453
|% 5,21
|
|ODAS
|3,18
|45.849.344
|% 0,95
|
|YKBNK
|4,94
|66.000.202
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,65
|34.758.908
|% 0,38
|
|KARSN
|7,58
|66.615.489
|% 1,20
|
|DOHOL
|4,04
|29.828.721
|% 0,50
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3547
|17,3655
|% 0,15
|
|Euro
|18,2907
|18,3181
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,1764
|21,2826
|% -0,00
|
|Frank
|17,9897
|18,0980
|% 0,23
|
|Riyal
|4,6112
|4,6343
|% 0,19
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-3,34
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.789
|6.891
|-27,00
|
|Yarım
|3.333
|3.370
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.685
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,33
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,96
|
Seans Raporu
10:07
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10:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 95 artarak (% 0.10 ) 2, 824
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BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MZHLD, SNKRN
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10:22
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ATSYH, ARTI
-
10:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR