***ULUUN* *GLYHO* *NTGAZ* *SNKRN* *FRIGO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
05.04.2021 09:14
***ULUUN******GLYHO******NTGAZ******SNKRN******FRIGO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [FRIGO, NTGAZ, SNKRN, ULUUN, GLYHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923144
BIST
11:251.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,59
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
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1.437
En Düşük
1.429
11:258,1623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 8,1150
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|Önceki Kapanış
|: 8,0900
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8,2475
En Düşük
8,1359
11:259,6094
En Yüksek
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|: 0,28%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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11:25452,42
En Yüksek
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|: -0,38%
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|Açılış
|: 452,42
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|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ERBOS
|75,90
|44.204.133
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|110.488.170
|% 9,96
|
|NTGAZ
|11,30
|164.822
|% 9,92
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|FORMT
|1,58
|10.209.928
|% -9,71
|
|GLRYH
|11,12
|10.525.571
|% -8,48
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|TRILC
|68,00
|87.125.720
|% -6,85
|
|JANTS
|887,90
|216.331.830
|% 7,36
|
|RTALB
|29,58
|127.788.412
|% -3,14
|
|TRILC
|68,00
|87.125.720
|% -6,85
|
|ODAS
|3,56
|81.870.835
|% 1,42
|
|PGSUS
|75,35
|63.666.205
|% 2,17
|
|IHLGM
|1,12
|18.955.181
|% 0,00
|
|FORMT
|1,58
|10.209.928
|% -9,71
|
|HDFGS
|5,30
|26.914.653
|% -0,93
|
|PEKGY
|1,95
|8.296.283
|% -1,02
|
|DERHL
|9,55
|38.773.675
|% 9,90
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1603
|8,1623
|% 0,12
|
|Euro
|9,5948
|9,6094
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,2641
|11,3206
|% 0,21
|
|Frank
|8,6092
|8,6610
|% -0,07
|
|Riyal
|2,1663
|2,1771
|% -0,05
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-4,99
|
|Altın Gr.
|454
|454
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,75
|63,75
|-1,11
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