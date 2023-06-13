***ULUUN* *GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN******GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ULUUN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Özova Hububat Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 13/06/2023 tarihli ve 2 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden Mülkiyeti %100 Bağlı ortaklığımız Özova Hububat Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait ve Lisanslı depo işletmesini Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin yaptığı Aydın ili, Germencik ilçesi, Mesudiye Mahallesi, Kilise Alanı mevki, 245 ada 146 parselde yer alan19.936,28 m² yüzölçümlü, değerlemesi İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 08.06.2023 tarih ve 2023/1835 no'lu raporda 63.000.000 TL olarak bulunan, tarımsal depolama alanı, bina, silo ve makinelerinin, makina yıpranma bedelleri göz önünde bulundurularak, yapılan karşılıklı pazarlık sonucu, 60.500.000 TL bedelle, peşin olarak Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.'nin %100 Bağlı OrtağıUlidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş.' ye satılmıştır.'nin lisanslı depoculuk faaliyetini yapabilmesi amacıyla ilgili bakanlıktan onay alıncaya kadar, hali hazırda ilgili adreste 18.500 ton lisanslı depo işletme faaliyetini yürüten Bağlı Ortaklığımız Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir. Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş.Lisans ve tesis devir süreçleri tamamlandığında kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158236BIST