***ULUUN* *GRTRK*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2023 13:00
***ULUUN******GRTRK*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özova Hububat Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti'ne ait Aydın İli, Germencik İlçesi, Mesudiye Mahallesi, Kilise Alanı mevkii, 22 pafta, 245 ada 146 parsel numaralı 19.936,28 m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip bir katlı prefabrik bina, iki katlı çelik işyeri, altı adet çelik silo ve arsası nitelikli gayrimenkulün, % 100 Bağlı ortaklığımız Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş tarafından satın alınması düşünüldüğünden yapılan ön incelemelerde Özova Hububat Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ne hazırlattırılan değerleme raporu ve benzer şirket emsal karşılaştırmaları sonucunda 63.000.000 TL değerin makul olduğu anlaşıldığından yıpranma bedelleri göz önünde bulundurularak yapılan pazarlık sonucunda ilgili gayrimenkul 60.500.000 TL tutarla satın alınmıştır.
Söz konusu gayrimenkulün Aydın ilinde hububat alanında faaliyet gösteren tek lisanslı depo olması ve bağlı ortaklığımız Söke Değirmencilik üretim tesislerimize yaklaşık 20 km. mesafede yer alması ile stratejik açıdan faaliyetlerimizi olumlu etkileyeceği düşünülmektedir.
Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş.'nin lisanslı depoculuk faaliyetini yapabilmesi amacıyla ilgili bakanlıktan onay alınıncaya kadar, hali hazırda ilgili adreste lisanslı depo işletme faaliyetini yürüten Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir. Lisans süreçleri tamamlandığında kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158237
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|BURVA
|71,55
|233.011.064
|% 9,99
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|RYSAS
|51,05
|147.313.670
|% 9,97
|
|KTLEV
|16,24
|89.813.309
|% 9,95
|
|AVHOL
|52,00
|107.378.072
|% 9,94
|
|YAPRK
|59,30
|37.248.136
|% 9,92
|
|PENTA
|25,10
|1.343.489.899
|% -9,97
|
|CASA
|128,50
|762.619
|% -9,95
|
|IMASM
|16,16
|1.628.658.617
|% -8,18
|
|DESPC
|21,94
|19.392.389
|% -7,82
|
|KOZAL
|22,88
|2.294.598.702
|% -7,22
|
|TTKOM
|19,26
|2.381.301.439
|% -3,60
|
|KOZAL
|22,88
|2.294.598.702
|% -7,22
|
|EKGYO
|7,47
|2.200.989.454
|% -3,36
|
|ALFAS
|418,90
|2.060.715.857
|% 2,92
|
|ASTOR
|51,90
|1.920.295.609
|% -3,62
|
|EKGYO
|7,47
|2.200.989.454
|% -3,36
|
|AVOD
|3,63
|431.227.139
|% -0,82
|
|IMASM
|16,16
|1.628.658.617
|% -8,18
|
|KLGYO
|2,90
|226.076.114
|% -0,68
|
|KATMR
|1,39
|98.444.921
|% -1,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6420
|23,6562
|% 0,19
|
|Euro
|25,5526
|25,5679
|% 0,84
|
|Sterlin
|29,6950
|29,8439
|% 0,78
|
|Frank
|25,9959
|26,1525
|% 0,42
|
|Riyal
|6,2821
|6,3136
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-7,18
|
|Altın Gr.
|1.484
|1.484
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.838
|4.917
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.419
|2.459
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|18,15
|18,18
|-0,10
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|B. Petrol
|74,43
|74,43
|2,59
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Seans Raporu
17:59
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
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17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
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17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem