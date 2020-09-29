***ULUUN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.09.2020 16:22
***ULUUN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULUUN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eren Günhan Ulusoy tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877205
BIST
17:411.121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
17:417,8495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0489
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
17:419,2140
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1099
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
17:41476,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,80
|Açılış
|: 476,05
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,40
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:41
|ISGSY
|10,12
|22.611.134
|% 10,00
|
|SEKUR
|13,09
|24.706.720
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|2.264.014
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|KENT
|240,10
|156.509
|% -32,37
|
|METUR
|8,57
|12.671.640
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.315.410
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|SISE
|7,39
|4.387.476.840
|% -4,89
|
|GARAN
|6,91
|1.638.322.734
|% -1,14
|
|ASELS
|17,72
|1.116.362.301
|% 1,49
|
|KRDMD
|3,28
|1.047.160.913
|% 1,23
|
|TRKCM
|4,80
|634.605.500
|% -5,88
|
|SISE
|7,39
|4.387.476.840
|% -4,89
|
|KRDMD
|3,28
|1.047.160.913
|% 1,23
|
|CEMAS
|1,71
|466.501.607
|% 3,64
|
|GARAN
|6,91
|1.638.322.734
|% -1,14
|
|ODAS
|2,72
|622.431.813
|% 0,00
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8429
|7,8495
|% 0,63
|
|Euro
|9,2036
|9,2140
|% 1,21
|
|Sterlin
|10,0477
|10,0981
|% 0,61
|
|Frank
|8,4826
|8,5337
|% 0,87
|
|Riyal
|2,0842
|2,0946
|% 0,45
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|6,26
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,15
|
|Cumhuriyet
|3.157
|3.205
|48,00
|
|Tam
|3.143
|3.222
|46,66
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|22,57
|
|Çeyrek
|762
|779
|11,28
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|0,12
|
|B. Petrol
|42,24
|42,24
|-0,63
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:53TMPOL
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 050 adet işlem
-
17:52SODA
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 471, 329 adet işlem
-
17:51HATEK
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 12.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 190, 884 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 31 kaybederek (% -0.03 ) 1, 026
-
17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, VANGD, TKURU, EGCYO, ARTI, TACTR, BALAT, KERVN, RODRG, UZERB