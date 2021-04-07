***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2021 08:35
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. / Exclusive Member of GGI Global Alliance
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
22.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. / Exclusive Member of GGI Global Alliance 'nin, Şirketimizin 2021 yılı bağımsız denetimini yapması için Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924085
BIST
11:261.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,71
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:268,1645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0363
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
11:269,7012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0307
|Açılış
|: 9,6600
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|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7398
En Düşük
9,6365
11:26455,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 455,88
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:26
|MTRKS
|33,88
|77.416
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,67
|1.481.746
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.776.632
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.012.505
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|18.794.615
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|32.363.091
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,39
|459.058.306
|% 3,19
|
|KRDMD
|7,47
|369.408.698
|% 1,49
|
|GARAN
|6,77
|294.229.949
|% -0,29
|
|JANTS
|856,60
|247.578.407
|% -3,60
|
|THYAO
|12,95
|240.302.300
|% 1,49
|
|EKGYO
|1,93
|138.185.252
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,15
|122.651.060
|% -1,38
|
|TSKB
|1,38
|76.239.525
|% 0,00
|
|ODAS
|3,74
|198.406.524
|% 1,91
|
|KRDMD
|7,47
|369.408.698
|% 1,49
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1601
|8,1645
|% 0,45
|
|Euro
|9,6945
|9,7012
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,2420
|11,2984
|% 0,26
|
|Frank
|8,7347
|8,7874
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1705
|2,1813
|% 0,37
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-5,95
|
|Altın Gr.
|457
|457
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,80
|62,80
|0,06
|