***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıFinansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. / Exclusive Member of GGI Global AllianceHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.04.2022Tescil Tarihi26.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su26.04.2022-10567AçıklamalarŞirketimiz 2022 yılı Bağımsız Denetim işlemlerinin Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş./Exclusive Member of GGI Global Alliance tarafından yapılması kararı 25.04.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmış, 26.04.2022 tarihinde Samsun Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025079BIST