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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.10.2023 19:06
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İştirak modeliyle kısmi bölünmeye ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.10.2023
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret A.Ş., Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.)
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 30.404.350
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 30.404.350
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023
Mevcut Sermaye (TL) 190.970.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 190.970.000

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 22.035.000
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 14.690.000
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 154.245.000

Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.10.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.10.2023 tarihli toplantısında
1. Şirket'imizin varlık ve yükümlülüklerinin bir bölümünün, şirketimizin %100 iştirak edeceği yeni kurulacak iki şirkete, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134. ve devamındaki ilgili maddelerde yer alan düzenlemeler, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri ve 1 Seri Numaralı KVK genel tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ile SPK'nun 23. Maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde bölünme yoluyla devredilmesine, şirketimizin yeni kurulacak şirketlerin paylarına %100'üne iştirak edecek olması ve tek pay sahibi olması nedeniyle bölünme işleminin SPK'nun II-23.2 sayılı tebliğin bölünme işlemleri başlıklı 14. ve kolaylaştırılmış usulde bölünme başlıklı 17. maddeleri uyarınca iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde yapılmasına kısmi bölünme işleminin şirketimizin 30.06.2023 tarihli olarak hazırlanmış finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,
2. Kısmi bölünme ile Şirket'imizin aşağıdaki tabloda ayrıntıları belirtilen gayrimenkuller yeni kurulacak olan Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret A.Ş. isimli şirkete devredilecektir. Yeni kurulacak şirketin paylarının tamamı Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait olacaktır. Yeni kurulacak şirketin Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nden bölünmesiyle Şirket'imizin esas sözleşmesindeki ana faaliyet konularına yoğunlaşması amacıyla gayrimenkul portföyünün bir kısmının Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devredilmesine,
Taşınmaz No
İl
İlçe
Adres
Nitelik
Ada
Parsel
m2

108196167
Tekirdağ
Süleymanpaşa
Kumbağ Köyü Dişbudak Mevkii
Arsa
413
1
3.005,27

108925159
Tekirdağ
Süleymanpaşa
Kumbağ Köyü Dişbudak Mevkii
Arsa
412
2
7.204,44

101083650
Tekirdağ
Süleymanpaşa
Kumbağ Köyü Dişbudak Mevkii
Tarla
250
1
14.521,85

109508954
Tekirdağ
Süleymanpaşa
Kumbağ Köyü Dişbudak Mevkii
Arsa
248
38
50.197,56


3. Yine aynı şekilde Kısmi bölünme ile Şirket'imizin aşağıdaki tabloda ayrıntıları belirtilen gayrimenkulü ve aktifinde kayıtlı maddi ve maddi olmayan duran varlıkları yeni kurulacak olan Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş. isimli şirkete devredilecektir. Yeni kurulacak şirketin paylarının tamamı Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait olacaktır. Şirket'imizin esas sözleşmesindeki ana faaliyet konularına yoğunlaşması amacıyla gayrimenkul portföyünün bir kısmının gayrimenkul portföyünün işletilmesi ve sair yöntemlerle değerlendirilmesi amacıyla Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi'ne devredilmesine,
Taşınmaz No
İl
İlçe
Adres
Nitelik
Ada
Parsel
m2

-
Yozgat
Sorgun
Bahadın/Tatlı Mah. Kızılyokuş Mevkii
Lisanslı Depo
(Bkz. Tapu Snd.)
103
14
30.222,37


Oy birliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki Yönetim Kurulu Kararına istinaden 20.10.2023(Bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 ULUSOY UN KISMİ BÖLÜNME DUYURU METNİ.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 ULUSOY UN KISMİ BÖLÜNME PLANI.pdf - Bölünme Planı
EK: 3 ULUSOY UN KISMİ BÖLÜNME RAPORU.pdf - Bölünme Raporu






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208324


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Tam 11.974 12.080 8,00  
Yarım 6.005 6.065 4,00  
Çeyrek 2.993 3.032 2,00  
Gümüş.Ons 23,38 23,41 0,34  
Gümüş Gr. 20,97 20,99 0,26  
B. Petrol 92,49 92,49 0,11  
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