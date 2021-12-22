***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Entegre Rapor









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Entegre Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEntegre RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 2020 Entegre Raporu ilişikte Türkçe ve İngilizce PDF dosyaları olarak sunulmaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985533BIST