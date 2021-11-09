***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 6.012.625.571 3.237.769.321 1.948.516.343 1.072.645.299Satışların Maliyeti22 -5.698.748.727 -3.086.848.473 -1.826.712.190 -1.021.744.204TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)313.876.844 150.920.848 121.804.153 50.901.095BRÜT KAR (ZARAR)313.876.844 150.920.848 121.804.153 50.901.095Genel Yönetim Giderleri23 -25.647.578 -13.516.381 -6.462.815 -4.644.592Pazarlama Giderleri23 -98.036.868 -40.352.970 -36.333.214 -16.388.972Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -21.375 -52.132 -610 -5.135Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 234.650.262 162.569.702 87.697.965 73.483.539Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -128.420.751 -65.585.908 -60.732.592 -34.276.637ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)296.400.534 193.983.159 105.972.887 69.069.298Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 4.278.905 714.158 3.724.840 206.268Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 0 -102.008 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri25 -229.467 -87.396 420.700 78.514Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 417.577 750.781 287.769 246.560FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)300.867.549 195.258.694 110.406.196 69.600.640Finansman Gelirleri26 343.698.102 216.971.200 185.733.417 111.278.316Finansman Giderleri26 -590.761.066 -362.300.554 -270.687.277 -161.115.979SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)53.804.585 49.929.340 25.452.336 19.762.977Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.075.201 -7.292.940 -9.106.420 -1.363.789Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -5.606.621 -1.832.474 -3.546.938 376.894Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -3.468.580 -5.460.466 -5.559.482 -1.740.683SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)44.729.384 42.636.400 16.345.916 18.399.188DÖNEM KARI (ZARARI)44.729.384 42.636.400 16.345.916 18.399.188Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları44.729.384 42.636.400 16.345.916 18.399.188Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,23520000 0,50460000 0,08600000 0,02177000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-63.921.440 -94.439.977Dönem Karı (Zararı)44.729.384 42.636.400Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 44.729.384 42.636.400Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-11.071.935 10.522.917Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16,17 -10.019.938 9.585.867Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19 -5.979.681 592.153Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26 1.459.104 -5.307.334Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 3.468.580 5.652.231İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-97.578.889 -147.599.294Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7,29 -298.652.269 17.178.604Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,29 5.160.305 -4.980.452Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -286.865.548 -258.014.198Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,29 330.565.743 54.421.406Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,29 71.139.512 59.292.621İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler81.073.368 -15.497.275Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-63.921.440 -94.439.977YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-137.288.406 -120.591.233Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 -26.339.102Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.222.042 124.219Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.222.042 124.219Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -91.446.162 -53.114.997Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-78.774.196 -53.114.997Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -12.671.966 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları17 -47.064.286 -41.261.353FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI66.351.952 424.507.546İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 22.031.145Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 836.064.400 704.685.597Kredilerden Nakit Girişleri836.064.400 704.685.597Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13,6 -674.499.200 -261.814.447Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-674.499.200 -261.814.447Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.646.273 0Ödenen Faiz26 -104.916.072 -50.323.895Alınan Faiz26 11.349.097 9.929.146YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-134.857.894 209.476.336Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi16.324.628 14.871.093NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-118.533.266 224.347.429DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 327.845.182 148.566.399DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 209.311.916 372.913.828Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 209.311.916 327.845.182Finansal Yatırımlar5 23.107.820 32.104.780Ticari Alacaklar733.941.247 430.505.817İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,29 1.659.593 1.384.711İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 732.281.654 429.121.106Diğer Alacaklar10.001.956 15.144.060İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 600 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 10.001.356 15.144.060Türev Araçlar9 54.299.806 10.668.553Stoklar10 751.979.041 459.113.825Peşin Ödenmiş Giderler11 230.496.92ARA TOPLAM2.035.043.331 1.339.099.007TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.035.043.331 1.339.099.007DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar10.197.097 10.197.097İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 10.197.097 10.197.097Diğer Alacaklar267.415 285.615İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 267.415 285.615Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 4.795.924 4.936.299Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 16.292.000 12.863.685Maddi Duran Varlıklar16 578.763.644 285.597.731Kullanım Hakkı Varlıkları15 4.102.056 2.395.579Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 13.653.810 1.356.251Peşin Ödenmiş Giderler11 410.746 3.042.014Ertelenmiş Vergi Varlığı27 25.762.365 13.566.316TOPLAM DURAN VARLIKLAR654.245.057 334.240.587TOPLAM VARLIKLAR2.689.288.388 1.673.339.594KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar736.310.009 340.126.709Banka Kredileri6 736.310.009 340.126.709Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 197.288.998 185.994.988Ticari Borçlar734.513.927 392.005.623İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,29 3.237.398 89.877İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 731.276.529 391.915.746Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 2.533.321 1.818.309Diğer Borçlar27.301.971 15.479.323İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,29 27.111.038 14.959.964İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 190.933 519.359Türev Araçlar9 50.023 2.017.984Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 64.911.351 20.913.623Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 0 61.225Kısa Vadeli Karşılıklar6.680.988 6.613.745Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 488.919 45.101Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 6.192.069 6.568.644Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 30.167.951 8.386.538ARA TOPLAM1.799.758.539 973.418.067TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.799.758.539 973.418.067UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 207.117.364 293.157.916Uzun Vadeli Karşılıklar3.930.390 2.564.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 3.930.390 2.564.363Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 76.106.411 19.690.766TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER287.154.165 315.413.045TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.086.912.704 1.288.831.112ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar602.375.684 384.508.482Ödenmiş Sermaye190.970.000 84.500.000Geri Alınmış Paylar (-)-20.589.676 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.269.029 57.194.029Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)238.846.703 61.443.837Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)238.877.655 61.443.837Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)240.610.279 62.149.360Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.732.624 -705.523Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-30.952 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31.678.216 15.353.588Yabancı Para Çevrim Farkları31.678.216 15.353.588Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30.691.713 7.726.207Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları70.780.315 115.008.531Net Dönem Karı veya Zararı44.729.384 43.282.290TOPLAM ÖZKAYNAKLAR602.375.684 384.508.482TOPLAM KAYNAKLAR2.689.288.388 1.673.339.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.202.058 -600.430 4.346.131 11.171.315 84.516.493 26.995.351 273.293.802 0 273.293.802Transferler-51.579 27.046.930 -26.995.351 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.124.167 -268.319 14.871.093 42.636.400 91.363.341 0 91.363.341Dönem Karı (Zararı)42.636.400 42.636.400 0 42.636.400Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)34.124.167 -268.319 14.871.093 48.726.941 0 48.726.941Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)3.445.108 18.586.037 -3.445.108 3.445.108 22.031.145 0 22.031.145Dönem Sonu Bakiyeler21 84.500.000 0 57.194.029 61.274.646 -868.749 19.217.224 7.726.207 115.008.531 42.636.400 386.688.288 0 386.688.288Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler84.500.000 0 57.194.029 62.149.360 -705.523 0 15.353.588 7.726.207 115.008.531 43.282.290 384.508.482 0 384.508.482Transferler2.375.830 40.906.460 -43.282.290 238.456.878 0 238.456.878Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)178.460.919 -1.027.101 -30.952 16.324.628 44.729.384 44.729.384 0 44.729.384Dönem Karı (Zararı)44.729.384 193.727.494 0 193.727.494Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)178.460.919 -1.027.101 -30.952 16.324.628Sermaye Arttırımı106.470.000 -41.925.000 -64.545.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-20.589.676 20.589.676 -20.589.676 -20.589.676 0 -20.589.676Dönem Sonu Bakiyeler21 190.970.000 -20.589.676 15.269.029 240.610.279 -1.732.624 -30.952 31.678.216 30.691.713 70.780.315 44.729.384 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri