***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 YILINA AİT 20.08.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMÜNIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 16.07.2020Genel Kurul Tarihi 20.08.2020Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.08.2020Ülke TürkiyeŞehir SAMSUNİlçe TEKKEKÖYAdres Park Inn by Radisson Samsun Oteli Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 SamsunGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi6 - 2019 Yılı kârının dağıtımına ilişkin olarak Şirket'in Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkim önerinin kabulu, değiştirilerek kabulü veya reddi8 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi9 - Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlerinin belirlenmesi10 - Şirket'in 2019 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019-GenelKurulBilgilendirmeDokumu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısını aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 20 Ağustos 2020 tarihinde Park Inn by Radisson Samsun Oteli Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun - Türkiye adresinde saat 14:30'da yapılacaktır. Telefon: T: +90 362 312 55 552019 Faaliyet Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'muzun teklifi ile Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şubelerinde, www.ulusoyun.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun, Elektronik Genel Kurul Sisteminde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak şartıyla, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak hazırlamaları veya vekâletname formu örneğini Hançerli Mah. Necipbey Cad. No: 107 İlkadım / Samsun adresinden veya www.ulusoyun.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, İlgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşundan, Şirketimizin www.ulusoyun.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizden veya Şirket Merkezimizden (Tel:+90 362 266 90 90) bilgi edinmeleri gerekmektedir.6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.ulusoyun.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim KuruluŞirket Adresi : Hançerli Mah. Necipbey Cad. No: 107 İlkadım / SamsunTicaret Sicili ve Numarası: Samsun / 13901Mersis No: 0890002978800023