***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-30.06.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteGAZİLER VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2. DÖNEM KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2020AçıklamalarŞİRKETİMİZİN 2020 2. DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ VE EKİNDE SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞ OLAN GELİR TABLOSU 17.08.2020 TARİHİNDE GAZİLER VERGİ DAİRESİNE VERİLMİŞTİR.KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870031BIST